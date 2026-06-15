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Dihonie într-o importantă filială PNL, sfâșiată între Bolojan și Veștea: „Este o decizie iresponsabilă” / „România are nevoie de guvernare!”

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Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, în unanimitate, împotriva susținerii propunerii de premier desemnat a lui Adrian Veștea, de către Nicușor Dan, liderii organizației invocând faptul că decizia nu ar fi fost discutată în forurile de conducere ale partidului. În același timp, primarul Iașului, Mihai Chirica, îl susține pe Adrian Veștea.

Lideri din filiala PNL Iași FOTO: FB
Lideri din filiala PNL Iași FOTO: FB

Potrivit unui comunicat al organizației județene, decizia privind desemnarea lui Adrian Veștea nu a fost discutată în forurile interne ale PNL, iar liderii liberali ieșeni susțin că nici primarii PNL din județ, consultați anterior, nu au fost de acord cu această variantă.

„Astăzi, conducerea PNL Iași a votat decizia de a nu susține numirea intempestivă, intruzivă și iresponsabilă făcută de președintele României, în poziția de premier desemnat, fiind un atac evident îndreptat împotriva Partidului Național Liberal”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.

Acesta a mai susținut că procedura constituțională de consultare a partidului a fost „golita de conținut”, fiind înlocuită cu discuții individuale, și a acuzat că decizia reprezintă „o mișcare cu obiectiv de destabilizare internă”.

„Nici eu, nici președintele CJ Iași, Costel Alexe, nici parlamentarii și primarii PNL Iași nu susțin acest lucru. Practic, domnul Nicușor Dan a golit de conținut cerința constituțională de consultare a partidului, reducând-o la o discuție privată cu o singură persoană, peste capul conducerii alese a PNL. Desemnările de premier se fac în urma discuțiilor cu partidul din care face parte, nu a consultărilor individuale. Este o mișcare care are un obiectiv clar de destabilizare internă”, a precizat Alexandru Muraru. 

Mai mult, liderii PNL Iași susțin că implicarea unui președinte în viața internă a unui partid „este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne”.

„Noi am avut consultări înainte cu domnul Nicușor Dan iar scenariul pus în aplicare astăzi de dumnealui nu face parte din discuțiile avute. Domnul Nicușor Dan a atentat la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD. Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia, iar dacă o face, va suporta consecințele statutare”, susține Muraru. 

Costel Alexe: Organizația noastră îl susține fără echivoc pe președintele PNL, Ilie Bolojan

La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis că PNL Iași respinge ceea ce a numit „un act de trădare față de partid” și a subliniat că organizația rămâne solidară cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

„Consultarea colegilor din PNL Iași nu a făcut altceva decât să confirme ceea ce știam deja: organizația noastră este unită și îl susține fără echivoc pe președintele PNL, Ilie Bolojan. Votul unanim exprimat astăzi arată că există o diferență clară între legitimitatea oferită de partid și ambițiile personale construite în afara acestuia. Considerăm că acest moment reprezintă și o șansă pentru Partidul Național Liberal de a-și face un reset autentic, de a reveni fără echivoc la valorile liberale care l-au consacrat și de a separa apele între cei care cred în aceste principii și cei care sunt dispuși să le abandoneze pentru oportunități de moment. Noi nu ne schimbăm convingerile după cum bate vântul politic și nu confundăm responsabilitatea cu oportunismul. Guvernarea României nu poate fi rezultatul unor înțelegeri făcute pe la spatele partidului” , a transmis Costel Alexe.

Organizația PNL Iași a transmis că își menține sprijinul pentru conducerea partidului și pentru Ilie Bolojan, afirmând că viitoarea guvernare nu poate fi rezultatul unor înțelegeri „făcute pe la spatele partidului”.

Liderul senatorilor PNL, despre desemnarea lui Veștea: „Încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă”

„Clasa politică trebuie să își asume responsabilitatea. România are nevoie de guvernare!

Replica lui Mihai Chirica, primarul Iașului: „România are nevoie de guvernare!”

Pe de altă parte, primarul Iașului și unul dintre liderii locali ai PNL, Mihai Chirica, a postat un mesaj în care își arată sprijinul pentru premierul desemnat de Cotroceni, Adrian Veștea:

Clasa politică trebuie să își asume responsabilitatea. România are nevoie de guvernare! România traversează un moment de blocaj profund, iar adevărul trebuie spus direct, fără ocolișuri: această criză politică este rezultatul exclusiv al jocurilor și neînțelegerilor dintre partidele politice.

În loc să prioritizeze stabilitatea economică și siguranța cetățenilor, partidele au transformat spațiul public într-o arenă de dispute sterile și calcule electorale mărunte.

Faptul că s-a ajuns aici este o eroare colectivă a clasei politice, dar prelungirea acestui blocaj este de-a dreptul iresponsabilă”, scrie edilul Iașului.

Acesta acuză partidele care au provocat criza politică actuală, fără a prezenta soluții viabile de ieșire din blocajul politic:

România are nevoie de guvernare, nu de spectacol politic pe bani publici!

„Fac un apel ferm către toate formațiunile politice: lăsați deoparte ambițiile personale și calculele pentru viitoarele alegeri. Puneți interesul național deasupra interesului de partid. Așezați-vă la masa dialogului, asumați-vă greșelile și găsiți o soluție stabilă pentru țară.

Românii nu vă plătesc ca să prelungiți un conflict permanent, ci ca să guvernați cu maturitate și responsabilitate!”, scrie Mihai Chirica.

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis luni, 15 iunie, un mesaj de conciliere înaintea ședinței conducerii PNL, în care liderii partidului urmează să analizeze situația creată după nominalizarea sa de către președintele Nicușor Dan și să decidă inclusiv dacă vor sesiza Curtea Constituțională.

Adrian Veștea susține că poate strânge 240 de voturi în Parlament: „Foarte mulți parlamentari vor vota guvernul”. Mesaj pentru liberali înaintea ședinței de partid

„Dragi colegi liberali, este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social. Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară”, a spus Veștea. 

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