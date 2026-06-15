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Propunerea lui Cătălin Predoiu privind strategia PNL: susținerea Guvernului Veștea și refacerea Coaliției până în 2027

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Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, susține că ieșirea din blocajul politic poate fi realizată prin instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea și refacerea Coaliției de guvernare până în iunie 2027. Liberalul afirmă că actualul context impune soluții pragmatice și avertizează asupra riscurilor economice generate de prelungirea interimatului.

Cătălin Predoiu. FOTO Inquam Photos / George Călin
Cătălin Predoiu. FOTO Inquam Photos / George Călin

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu a declarat că un „compromis politic rezonabil” presupune ca fiecare parte să renunțe la o parte dintre pretenții pentru a permite formarea unui guvern stabil.

„Soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului”, a transmis liderul liberal.

Potrivit acestuia, înțelegerea ar trebui să includă un program de guvernare clar, iar orice încălcare a acestuia de către PSD sau de către un alt partener de coaliție să fie sancționată prin retragerea imediată a PNL de la guvernare.

Predoiu consideră că o astfel de decizie nu ar reprezenta o renunțare la hotărârile luate anterior de partid, ci o adaptare la noua realitate politică.

„Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgență un guvern politic. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a explicat acesta.

Liberalul a argumentat că lipsa unui guvern cu puteri depline afectează atât relațiile externe ale României, cât și economia. El a susținut că participarea țării la reuniuni și formate internaționale importante este îngreunată de situația actuală, iar investitorii așteaptă formarea rapidă a unui Executiv și adoptarea unui program de guvernare.

„Nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă”, a avertizat Predoiu.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și în contextul în care mai multe partide negociază formula viitorului Executiv. Poziția exprimată de Predoiu contrastează cu decizia recentă a conducerii PNL de a trece în opoziție și deschide discuția privind o posibilă reconsiderare a strategiei partidului.

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