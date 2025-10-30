search
Joi, 30 Octombrie 2025
Video Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României: „Vin cu experiența de a construi. Putem să facem țara asta mai bună”

Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că își propune să contribuie la reformarea administrației prin digitalizare și debirocratizare, cu scopul de a simplifica viața cetățenilor și de a reconstrui încrederea dintre stat și populație.

Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru. FOTO: captură video YouTube
Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru. FOTO: captură video YouTube

„Sunt Oana Gheorghiu și de astăzi sunt viceprim-ministru în Guvernul României. Am preluat mandatul de reformă, digitalizare, debirocratizare, cu credința că împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Bolojan vom putea simplifica viața cetățeanului. Sunt lucruri care ne afectează viața noastră a tuturor și am încredere că putem schimba felul în care cetățeanul percepe instituțiile publice. Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere care vine din felul în care comunicăm, din felul în care lucrurile se întâmplă la nivelul instituțiilor publice. Vin cu experiența lucrului făcut la firul ierbii. Îmi doresc să contribui la schimbare, îmi doresc să contribui la modul în care cetățeanul percepe și simte relația cu statul român. Vin cu experiența de a construi și am convingerea că împreună putem să facem țara asta mai bună”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a subliniat că obiectivul său principal este crearea unei administrații mai eficiente și apropiate de oameni:

„În acest mandat voi face tot ce ține de mine pentru a simplifica viața cetățeanului. Știu că fiecare om din țara asta își dorește să trăiască mai bine. Noi toți ne dorim o Românie mai bună. Și mai știu că doar împreună putem face asta. Cred în România, cred în șansa noastră de a avea o viață mai bună, avem resursele, avem energia, ne lipsește doar încrederea. Încrederea că statului chiar îi pasă de noi. Și poate că și încrederea statului că cetățenii, cândva, vor avea încredere în el. Suntem puternici atunci când ne unim și cred că asta pot să aduc în această echipă. Rolul meu aici este să ajut și să pun umărul la a construi această încredere. Experiența mea de lucru la firul ierbii cu oamenii care au nevoi, cred în șansa noastră, cred în România și cred că împreună putem să schimbăm lucrurile.”

„E un post independent. Eu nu fac parte din niciun partid”

Oana Gheorghiu a explicat cum a primit propunerea de a intra în guvern, afirmând că în primă fază a fost „șocată”, dar că a acceptat după ce a simțit că premierul Ilie Bolojan „luptă sincer pentru țara asta”.

„În primul rând, e un post independent. Eu nu fac parte din niciun partid. Sunt apolitică şi postul ăsta din guvern, aşa este şi gândit, un post independent care vine din afara oricărui partid din coaliţie. M-a sunat într-o zi domnul Bolojan, mai vorbisem înainte, pentru că a venit şi a vizitat când era preşedinte interimar. (..) M-a invitat la o discuţie, am crezut că e vorba despre sistemul de sănătate. (..) Şi mi-a făcut această propunere care evident că în prima fază m-a şocat, era şi neaşteptată. Şi atunci, ca şi acum, am propriile mele îndoieli, pentru că cred că oricine vine într-o astfel de poziţie, dacă are un pic de bun simţ, se gândeşte dacă nu-i pălăria prea mare şi ăsta a fost primul meu gând. Şi am reflectat mult până să accept poziţia”, a declarat Gheorghiu, într-un interviu acordat Europa FM.

„Îmi dau seama că un om singur, doi oameni, trei oameni, nu pot să schimbe lucrurile. Cu cât echipa asta care chiar vrea să schimbe lucrurile e mai mare, cu atât are mai multe şanse”, a completat Gheorghiu.

Ea a adăugat că își dorește ca oamenii să reînceapă să creadă în instituțiile statului, așa cum a menționat și în mesajul său de pe YouTube, după preluarea mandatului:

„Oamenii vor începe să creadă mai mult în instituţii, dacă deschidem instituţiile către oameni, dacă le vorbim onest şi dacă le arătăm chiar şi lucrurile poate mai puţin plăcute pe care guvernul trebuie să le facă. (...) Să nu uităm, acest guvern trebuie să facă aceste lucruri pentru că alte guverne au făcut lucruri care ne-au adus aici. Şi eu cred că e momentul să susţinem acest guvern care să ne scoată din această situaţie şi ăsta este motivul pentru care am acceptat. M-am trezit şi în acea postură în care, orice aş fi ales, aş fi regretat, deci mi-am zis că mai bine să regret că am încercat decât să regret că n-am încercat.”

Politică

