Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
Video Ilie Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu pentru că a acceptat funcția de vicepremier. „Sper ca experiența acumulată să o transfere și în plan guvernamental”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan i-a mulțumit vicepremierului Oana Gheorghiu, la începutul ședinței de guvern, că a acceptat noua demnitate pe care i-a propus-o.

Oana Gheorghiu, la prima ședință de guvern FOTO: Captură video youtube
Oana Gheorghiu, la prima ședință de guvern FOTO: Captură video youtube

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în şedinţa de guvern, că speră că experienţa pe care a acumulat-o Oana Gheorghiu în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental.

„Vreau să îi spun un bun venit pentru a mei, Oanei Gheorghiu, și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamental. Sper că experiența pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu îţi donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice şi sper în aportul dânsei în rezultatul echipei noastre. Spor la treabă în perioada următoare”, a mai spus premierul Bolojan. 

Oana Gheorghiu a depus, joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni. În vârstă de 56 de ani, este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din februarie 2025, ea este co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, după ce anterior a fost vicepreședintă.

Gheorghiu s-a implicat, timp de peste un deceniu, în proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy dedicate îmbunătățirii sistemului de sănătate publică.

Asociația Dăruiește Viață a reușit, Sub soordonarea sa, să atragă peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, contribuțiile venind din partea a peste 500.000 de persoane fizice și 10.000 de companii.

Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii bolnavi de cancer construit de la zero în curtea Spitalului Marie Curie din București, o investiție de 12.000 de metri pătrați, cu nouă etaje și peste 140 de paturi. Este primul proiect de acest fel realizat integral din fonduri private în România.

