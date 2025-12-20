Președintele Nicușor Dan anunță când va prezenta o sinteză a problemelor din justiție. „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică.

Nicușor Dan a spus că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care le parcurge în acest weekend.

„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele într-o postare pe Facebook.

Șeful statului spune că aceste consultări de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

„Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presă”, a mai precizat Nicușor Dan.

Președintele a mai anunțat că la Administrația prezidențială se lucrează la o sinteză a documentelor primite, care va fi publicată duminică, fără a dezvălui identitatea expeditorilor.