Marți, 16 Decembrie 2025
Documentarul Recorder trezește instituțiile statului

Cristi Danileţ îi cere președintelui Nicușor Dan să convoace de urgență Consiliul Superior al Magistraturii și să ceară „investigații disciplinare și penale pentru problemele grave din Justiție“.

Documentarul Recorder a dus la proteste de stradă masive privind problemele din conducerea Justiției
Documentarul Recorder a dus la proteste de stradă masive privind problemele din conducerea Justiției

Fostul judecător Cristi Dranileț a câștigat luni definitiv procesul cu statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza care se referea la sancțiunile impuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru publicarea a două mesaje pe pagina sa de Facebook. În comunicatul Curții de la Strasbourg se arată că, în cazul în care „democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, judecătorii au dreptul de a se exprima cu privire la chestiuni de interes public“.

Cristi Danileț câștigase anul trecut procesul cu statul român, însă prim-ministrul de la acea vreme Marcel Ciolacu a făcut recurs la Marea Cameră a CEDO. După aflarea deciziei, fostul judecător și fost membru al CSM a declarat că „miza acestui caz este echilibrul dintre independența justiției și libertatea de exprimare, într-un context în care magistrații sunt și trebuie să fie voci importante în dezbaterile despre statul de drept“.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, Cristi Danileţ îi cere președintelui Nicușor Dan să convoace de urgență Consiliul Superior al Magistraturii și să ceară „investigații disciplinare și penale pentru problemele grave din Justiție“.

Nicușor Dan: „Statul nu este negociabil“

Președintele i-a convocat pe 22 decembrie la Cotroceni pe magistrații care vor să pună pe masă problemele din sistemul judiciar. Ieri, șeful statului a scris pe platforma X un mesaj al cărui început nu e lipsit de valențe poetice: „Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea Justiției, pe care le împărtășesc“. El a adăugat că va acționa pentru apărarea independenței Justiției și că „statul de drept nu este negociabil“.

A fost nevoie să treacă mai bine de o jumătate de an de la preluarea mandatului pentru ca președintele să anunțe că se va ocupa de problemele din Justiție, deși presa a semnalat în această perioadă o serie de probleme din sistem.

Dacă nu ar fi apărut documentarul Recorder, e greu de spus când șeful statului ar fi luat în seamă abuzurile pornind de la președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea până la unii șefi ai parchetelor și ai instanțelor de judecată.

După discuțiile de la Cotroceni cu magistrații, ar trebui să ne așteptăm ca președintele să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării și să facă publice problemele din sistemul judiciar. Legile Justiției promovate de fostul ministru de resort Cătălin Predoiu, care permit abuzurile semnalate de documentarul Recorder, trebuie schimbate.   

Consiliul Superior al Magistraturii se trezește

Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi reprezentanţii ministerului Justiţiei au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar“. 

Probleme pe ordinea de zi: delegarea, detaşarea, transferul judecătorilor - consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată; cauzele care influenţează durata procedurilor judiciare în materie penală; problematica prescripţiei răspunderii penale; libertatea de exprimare a judecătorilor.

Asociațiile judecătorilor ignoră vocea a 800 de magistrați

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor din România şi Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului au dat un comunicat în care acuză că documentarul Recorder este folosit pentru „generarea unei emoţii colective, direcţionate spre agenda partidelor politice“ și că „dezbaterile legitime cu privire la probleme punctuale din sistem au fost denaturate în scopuri vădit politice, sub pretextul generalizat, absolut inadmisibil, al unei aşa-numite 'justiții capturate'“.

Asociațiile profesionale îi ignoră pe cei peste 800 de magistrați, printre care și fosta șefă a DNA, actualul procuror-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi, care au semnat până acum scrisoarea de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, arătând cu degetul spre partidele politice.

Lista include magistrați de la instanțe și parchete din întreaga țară: parchete locale, judecători, tribunale, curți de apel, DNA, DIICOT, Parchetul General sau Parchetul European. Peste 800 de magistrați, dintre cei 6.500 la nivel național, sunt ignorați de asociațiile judecătorilor, mai exact de șefii acestor asociații.

George Arun - DW

Opinii

