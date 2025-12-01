Cine a primit singura decoraţie oferită de Nicușor Dan de Ziua Națională. „Reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”

Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale de anul acesta, veteranul de război colonel Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, a transmis preşedintele pe rețelele de socializare.

Potrivit șefului statului, curajul, sacrificiul şi demnitatea cu care şi-a servit patria Ion Vasile Banu sunt ”lecţii care ne obligă să ne plecăm cu respect în faţa sa”.

”Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, a mai spus Nicuşor Dan.

El a subliniat totodată că ”suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană”.

”În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în finalul mesajului.