Nicușor Dan, la reuniunea extraordinară a Consiliului European: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni dimineață, 24 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

„Astăzi am participat la o reuniune extraordinară #EUCO foarte utilă și extrem de necesară, convocată de președintele Costa. Am făcut schimb de opinii și evaluări cu privire la cele mai recente evoluții privind procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina”, a transmis șeful statului pe X.

Șeful statului român a precizat că a subliniat în cadrul reuniunii importanța securității Ucrainei și legătura directă pe care o are cu securitatea din regiune.

„De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea procesului de pace pentru Ucraina. Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”, a mai precizat șeful statului.

La ora 11.30, preşedintele Nicuşor Dan avut programată participarea, în format videoconferinţă, la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina.