Zaharova îl acuză pe Nicușor Dan că a premiat „participarea la Holocaust”, după ce l-a decorat pe veteranul de război Ion Vasile Banu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După ce președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, l-a acuzat pe șeful statului că „a înmânat un premiu pentru participarea la Holocaust, la genocidul poporului sovietic și alte crime de război”. 

Maria Zaharova/FOTO: Profimedia
Maria Zaharova/FOTO: Profimedia

Conducerea României s-a vopsit în „culoare brună” (culoarea uniformei batalioanelor de asalt naziste cunoscute şi sub denumirea „cămăşile brune” – n.red.) prin premierea unui om „pentru că a luptat de partea lui Hitler”, a scris purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe canalul său de Telegram, scrie agenția rusă Tass citată de Rador. 

„Permiteți-mi să vă reamintesc. Armata română a început războiul ca aliat al Wehrmacht-ului în 1941 și l-a încheiat de partea coaliției anti-Hitler. S-ar putea presupune că veteranul a primit premiul pentru rolul său în distrugerea nazismului. Dar nu. Observați citatul președintelui român:

«La 107 ani ai săi, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa iubirii pentru patrie: un om care, la doar 21 de ani, s-a înrolat în Armata română și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942».

Un alt Hunka (naționalistul ucrainean Iaroslav Hunka – nota TASS)”, a scris Zaharova.

Nu în ultimul rând, aceasta îl acuză pe șeful statului că, „pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a înmânat un premiu pentru participarea la Holocaust, la genocidul poporului sovietic și alte crime de război spunând: «Distincţia pe care i-am oferit-o este un gest de recunoaștere a meritelor sale militare excepționale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial»”.

De Ziua Națională a României, președintele a oferit o singură decoraţie, veteranul de război colonel Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, a transmis preşedintele pe rețelele de socializare.

Potrivit șefului statului, curajul, sacrificiul şi demnitatea cu care şi-a servit patria Ion Vasile Banu sunt ”lecţii care ne obligă să ne plecăm cu respect în faţa sa”.

