Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, laude pentru Nicușor Dan în chestiunea crizei politice: „Poziția președintelui este corectă”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că președintele are dreptate când spune că nu va accepta nicio alianță a partidelor pro-europene cu cele suveraniste.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după summitul UE din Cipru, că în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la el și vor spune că vor un guvern minoritar, cu susținerea partidului AUR, el nu va fi de acord.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a salutat acest mesaj al președintelui, într-un mesaj pe Facebook.

”Poziția Președintelui Nicușor Dan este corectă: nu poți construi un guvern minoritar pro-european sprijinit, chiar și indirect, de forțe politice extremiste. O astfel de formulă ar genera incoerență, vulnerabilitate și ar afecta credibilitatea angajamentelor europene ale României.

În același timp, graba unor politicieni de a „reevalua la bucată” actorii suveraniști, în contextul actualei crize guvernamentale, reprezintă o eroare strategică. Dincolo de calculul politic de moment, o asemenea abordare indică o înțelegere insuficientă a riscurilor pe care le implică relativizarea valorilor democratice și a orientării pro-europene.

Mă bucur că, în aceeași linie cu Președintele Nicușor Dan, UDMR are un mesaj clar și nu lasă loc speculațiilor.

În perioade de criză, testul real al leadershipului nu este flexibilitatea fără limite, ci capacitatea de a rămâne consecvent unor principii fundamentale”, a scrie Remus Pricopie.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat ce face în eventualitatea unei coaliții PNL-AUR sau un PNL susținut din Parlament de AUR.

„Cred că răspunsul e același. Totodată, cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el, scrie News.

Despre faptul că PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziție, inclusiv cu cei de la AUR, Nicuşor Dan a spus: „AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu îmi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a menționat șeful statului.