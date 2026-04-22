Nicușor Dan, mesaj de liniștire după consultările de la Cotroceni: „Calm, vom trece prin această situație”

Președintele României face un apel la „calm” și maturitate politică după o zi de consultări informale cu partidele pro-occidentale. „Excludem orice guvernare cu AUR”, este concluzia principală transmisă de președinte după discuțiile cu liderii coaliției. Șeful statului a subliniat că, deși tensiunile politice s-au amplificat în ultimele luni, toate forțele democratice și-au reafirmat sprijinul pentru proiectele strategice precum PNRR și OCDE.

„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din actuala coaliție. Au fost consultări informale, pentru că, la acest moment, Constituția nu oferă președintelui un rol direct în acest sens, însă este important să știm cum vede fiecare dintre noi viitorul.

Suntem, evident, într-o criză politică, care nu a început astăzi. De luni de zile, neînțelegerile și diferențele de opinie dintre partidele din coaliție s-au amplificat. Ce le-am cerut partidelor la aceste discuții a fost să dezescaladeze retorica publică, apoi să se uite la viitor și la ce vom face, mai mult decât la trecut, și să se concentreze pe soluții, nu pe probleme”, a transmis șeful statului.

Acesta adaugă că toate partidele și-au exprimat deja nemulțumirile, iar acum important este ce urmează, pentru că, „în orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale.”

„Dincolo de această criză politică, trebuie să le asigurăm românilor că avem instituții ale statului care funcționează. Există diferențe de opinie la nivel politic, însă nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României.

Fiecare dintre partidele care au participat astăzi a afirmat clar că exclude o guvernare cu forțe anti-occidentale, precum AUR. De asemenea, toate și-au arătat sprijinul pentru proiectele esențiale ale României, precum OCDE, SAFE și PNRR.

Deci, calm și vom trece prin această situație.”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii formațiunilor din Coaliția de guvernare. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

După discuții, premierul Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan că nu demisionează.

„Am prezentat poziția Partidului Național Liberal. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. Partidul Național Liberal va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrare a țării în condiții cât mai bune în această situație dificilă.

​Vom susține atât în plan guvernamental, cât și în plan parlamentar, proiectele importante care sunt necesar a fi adoptate în perioada imediat următoare, în așa fel încât această criză politică generată de Partidul Social Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției de fonduri europene, asupra angajamentelor României și asupra situației economice generale”, a declarat premierul după consultări.