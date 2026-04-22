Nicușor Dan, mesaj de liniștire după consultările de la Cotroceni: „Calm, vom trece prin această situație”

Președintele României face un apel la „calm” și maturitate politică după o zi de consultări informale cu partidele pro-occidentale. „Excludem orice guvernare cu AUR”, este concluzia principală transmisă de președinte după discuțiile cu liderii coaliției. Șeful statului a subliniat că, deși tensiunile politice s-au amplificat în ultimele luni, toate forțele democratice și-au reafirmat sprijinul pentru proiectele strategice precum PNRR și OCDE.

Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din actuala coaliție. Au fost consultări informale, pentru că, la acest moment, Constituția nu oferă președintelui un rol direct în acest sens, însă este important să știm cum vede fiecare dintre noi viitorul.

Suntem, evident, într-o criză politică, care nu a început astăzi. De luni de zile, neînțelegerile și diferențele de opinie dintre partidele din coaliție s-au amplificat. Ce le-am cerut partidelor la aceste discuții a fost să dezescaladeze retorica publică, apoi să se uite la viitor și la ce vom face, mai mult decât la trecut, și să se concentreze pe soluții, nu pe probleme”, a transmis șeful statului.

Acesta adaugă că toate partidele și-au exprimat deja nemulțumirile, iar acum important este ce urmează, pentru că, „în orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale.”

„Dincolo de această criză politică, trebuie să le asigurăm românilor că avem instituții ale statului care funcționează. Există diferențe de opinie la nivel politic, însă nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României.

Fiecare dintre partidele care au participat astăzi a afirmat clar că exclude o guvernare cu forțe anti-occidentale, precum AUR. De asemenea, toate și-au arătat sprijinul pentru proiectele esențiale ale României, precum OCDE, SAFE și PNRR.

Deci, calm și vom trece prin această situație.”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii formațiunilor din Coaliția de guvernare. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

După discuții, premierul Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan că nu demisionează.

„Am prezentat poziția Partidului Național Liberal. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. Partidul Național Liberal va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrare a țării în condiții cât mai bune în această situație dificilă.

​Vom susține atât în plan guvernamental, cât și în plan parlamentar, proiectele importante care sunt necesar a fi adoptate în perioada imediat următoare, în așa fel încât această criză politică generată de Partidul Social Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției de fonduri europene, asupra angajamentelor României și asupra situației economice generale”, a declarat premierul după consultări.

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Locul spectaculos cu unul dintre cele mai superbe peisaje din lume. E ascuns între munți, iar aici ajung foarte mulți turiști
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Încă o crimă comisă de un român șochează Italia! De ce l-a ucis Victor pe cel mai bun prieten și cum a ascuns cadavrul timp de o lună: victima a deschis un subiect sensibil
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Măsuri de sprijin în energie pe fondul scumpirilor. Comisia Europeană vine cu recomandări pentru țările membre UE
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Prea sexy pentru Hollywood? Sydney Sweeney a fost scoasă din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii