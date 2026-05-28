Joi, 28 Mai 2026
Norvegia intră sub „umbrela nucleară” a Franței. Schimbare majoră de strategie în fața amenințării Rusiei

Norvegia se alătură inițiativei lansate de Franța privind consolidarea cooperării nucleare europene, într-un nou semnal că statele de pe continent își regândesc rapid strategiile de securitate pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al incertitudinilor legate de viitorul sprijin american.

Premierul norvegiei, Jonas Gahr Støre primit de președintele Franței, Emmanuel Macron/FOTO:X

Anunțul a fost făcut miercuri, la Paris, de premierul norvegian Jonas Gahr Støre și de președintele francez Emmanuel Macron, relatează Politico.

Norvegia, considerată în mod tradițional unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, va participa, alături de alte nouă țări europene, la discuțiile privind rolul armelor nucleare franceze în arhitectura de securitate a Europei.

„Împreună cu alte nouă state europene, Norvegia va lua parte la inițiativa dumneavoastră privind modul în care arsenalul nuclear francez poate contribui la securitatea și descurajarea în Europa”, a declarat premierul norvegian, în cadrul conferinței de presă comune cu Emmanuel Macron.

Oficialul norvegian a atras atenția asupra prezenței masive a armamentului nuclear rusesc în apropierea granițelor țării sale.

„Cea mai mare parte a arsenalului nuclear al Rusiei este amplasată în Extremul Nord, la doar câțiva kilometri de Norvegia”, a spus Støre.

În același timp, liderul de la Oslo a subliniat că Norvegia va continua să se bazeze în primul rând pe NATO în ceea ce privește propria securitate.

La începutul lunii martie, Emmanuel Macron anunța că Germania, Polonia, Grecia, Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia și-au exprimat disponibilitatea de a discuta cu Parisul despre o cooperare nucleară mai strânsă.

Inițiativa franceză include organizarea unor exerciții nucleare comune, schimb de informații și posibilitatea desfășurării temporare pe teritoriul statelor aliate a unor avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear.

La Paris, conceptul este descris drept o formă de „descurajare nucleară avansată”.

Potrivit Politico, cu unele state au început deja negocieri confidențiale privind detaliile concrete ale viitoarei cooperări.

Tot miercuri, Franța și Norvegia au semnat un amplu acord bilateral de apărare și securitate, denumit „Narvik agreement”.

Documentul prevede sprijin reciproc, intensificarea cooperării dintre forțele armate ale celor două state și colaborare în domenii precum apărarea antiaeriană, securitatea arctică și spațiul cosmic.

În ultimii ani, Emmanuel Macron a încercat constant să își consolideze relațiile de apărare cu statele din nordul Europei, inclusiv Danemarca, Finlanda și Suedia.

Anterior, premierul norvegian declara pentru agenția NTB că decizia este determinată de actualul context de securitate european.

„Facem acest lucru având în vedere situația de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, precum și faptul că aceasta poartă un război de amploare împotriva unei alte țări europene”, a afirmat Støre.

Cu toate acestea, oficialul a ținut să precizeze că, în timp de pace, arme nucleare nu vor fi amplasate pe teritoriul Norvegiei.

