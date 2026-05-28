Stilistul Brunello Cucinelli îi face complimente lui Cristian Chivu și îl compară cu un mare antrenor italian

Brunello Cucinelli (72 de ani), supranumit Regele Caşmirului, are cuvinte frumoase la adresa românului Cristian Chivu (45 de ani), antrenor care a reușit dubla cupă-campionat în Italia. Pasionat de sport, Cucinelli conduce una dintre puţinele case de modă care se bazează în proporţie de peste 60% pe producţia artizanală.

Într-un interviu pentru gazzetta.it, stilistul l-a lăudat pe Chivu pentru cuvintele alese de acesta la interviuri:

„Îmi place felul în care se exprimă Chivu. Nu spune niciodată „eu”, ci „noi”. Îmi amintește puțin de Ancelotti”.

Potrivit Forbes, creatorul de modă are o avere de 3,7 miliarde de dolari, după ce s-a ridicat de jos.

A avut o copilărie modestă. Locuia într-o casă fără electricitate şi fără canalizare, iar părinții săi erau simpli muncitori.