Olanda a confiscat 800 de servere folosite de hackeri ruși pentru atacuri cibernetice în Europa

Autoritățile olandeze au desfășurat o amplă operațiune împotriva unei infrastructuri digitale despre care anchetatorii spun că era utilizată de hackeri ruși pentru atacuri asupra instituțiilor guvernamentale și serviciilor bancare din Europa.

În cadrul raidurilor, poliția a confiscat 800 de servere și a reținut doi suspecți acuzați de încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, relatează Bloomberg.

Operațiunea a fost coordonată de Serviciul Fiscal de Informații și Investigații din Olanda, care a efectuat percheziții săptămâna trecută în două centre de date. Serverele confiscate erau asociate companiilor WorkTitans și MIRhosting.

Potrivit autorităților, cele două firme sunt suspectate că au închiriat infrastructură digitală unor entități controlate de frații Iuri și Ivan Neculiți din Republica Moldova. Cei doi au fost incluși anul trecut pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru sprijinirea unor grupări de hackeri susținute de Rusia.

În cadrul anchetei, poliția l-a arestat pe proprietarul WorkTitans, Yousef Zinad, precum și pe fondatorul MIRhosting, Andrei Nesterenko.

Nesterenko, cetățean rus în vârstă de 39 de ani, locuiește în Olanda și este cunoscut și ca pianist concertist.

Într-o postare pe LinkedIn, acesta a recunoscut că a colaborat anterior cu unul dintre frații Neculiți, însă a afirmat că relațiile au fost întrerupte după introducerea sancțiunilor europene. El a susținut, de asemenea, că MIRhosting „nu a observat nimic suspect” în rețeaua sa și a negat orice încălcare a legii.

Potrivit publicației olandeze Volkskrant, WorkTitans și MIRhosting s-au numărat printre principalele rețele utilizate în atacurile cibernetice asupra unor instituții guvernamentale din Danemarca, produse în noiembrie anul trecut.

Responsabilitatea pentru acele atacuri a fost revendicată de gruparea pro-rusă NoName057(16), pe care Europol a acuzat-o anterior de numeroase atacuri de tip DDoS împotriva site-urilor guvernamentale și serviciilor bancare europene.

În astfel de atacuri, site-urile sunt supraîncărcate cu volume uriașe de trafic și devin inaccesibile utilizatorilor.

În 2023, gruparea NoName057(16) a revendicat și atacul asupra site-ului Adunării Naționale a Franței, care a rămas nefuncțional timp de aproape 24 de ore.

Ministerul Justiției din Statele Unite a declarat anterior că gruparea a fost creată ca un proiect clandestin cu implicarea unor membri ai unei organizații pro-Kremlin numite „Centrul pentru Studiul și Monitorizarea Rețelelor de Tineret”.

Potrivit autorităților americane, gruparea menținea clasamente ale participanților la atacuri și recompensa cei mai activi membri cu plăți în criptomonede.

Recent, serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au avertizat asupra unei campanii cibernetice rusești de amploare, care viza compromiterea conturilor oficialilor guvernamentali, militarilor și jurnaliștilor prin intermediul aplicațiilor Signal și WhatsApp.

Atacatorii s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai serviciilor oficiale de suport tehnic și au folosit tehnici de inginerie socială pentru a obține coduri de verificare și PIN-uri de securitate de la utilizatori.