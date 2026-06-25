Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic

În urmă cu un an, președintele Nicușor Dan împreună cu PSD, PNL, USR și UDMR formau un cordon sanitar în jurul AUR, pe care-l etichetau drept partid extremist. Astăzi, o parte a liderilor pro-europeni negociază cu AUR instalarea unui nou guvern, în timp ce Nicușor Dan și-a mai domolit mesajul radical față de suveraniști. În plus, premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, s-a deplasat la sediul AUR pentru a cere voturi. N-a primit.

În schimb, partidul condus de George Simion a primit validarea ca partener de dialog pentru toate partidele de pe scena politică. AUR va face și va desface majorități în următorii ani, iar din 2028 poate deveni principală forță parlamentară, potrivit sondajelor de opinie. O tabără din PSD pregătește deja un proiect comun cu AUR, susțin surse politice pentru Adevărul. În timp ce PNL și USR vor să țină aproape de George Simion pentru a negocia o viitoare moțiune de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.

Liderii PSD i-au transmis președintelui Nicușor Dan că pot strânge o majoritate parlamentară pentru Sorin Grindeanu și fără PNL, USR sau UDMR. Soluția: negocieri cu AUR și cu restul parlamentarilor suveraniști. Spre deosebire de Adrian Veștea, care nu l-a convins pe George Simion, liderii PSD susțin că pot ajunge la o înțelegere cu Simion, astfel încât AUR să voteze guvernul, apoi să rămână în opoziție.

Linia roșie pe care a impus-o președintele Nicușor Dan e ca AUR să nu aibă miniștri în viitorul Executiv, susțin sursele citate. Pe de altă parte, tabără suveranistă din PSD, grupată în jurul Liei Olguța Vasilescu, plănuiește o alianță cu AUR pentru următoarele alegeri prezidențiale, în condițiile în care toți candidații PSD au eșuat în cursa spre Cotroceni în ultimii 25 de ani. „Olguța Vasilescu șI Claudiu Manda văd un PSD într-o mare alianță suveranistă, care să atace alegerile prezidențiale. Nu e niciun secret, au spus-o pe față în partid. Oricum, electoratul nostru e compatibil cu electoral AUR. De asta am și pierdut mulți votanți în favoarea lor”, susține unul dintre vicepreședinții PSD pentru „Adevărul”.

De partea cealaltă, PNL și USR se poziționează ferm împotriva unei colaborări cu AUR, însă doar pe moment.

„Dacă Grindeanu ajunge la Palatul Victoria, anul viitor sau la început de 2028 vom dori să-l dăm jos. Și o moțiune de cenzură nu poate să treacă în acest moment fără sprijinul AUR, ăsta e adevărul matematic. Prin urmare, noi trebui să păstrăm relații decente cu AUR, chiar dacă George Simion e apropiat de Sorin Grindeanu, nu de Ilie Bolojan”, susține unul dintre liderii PNL din teritoriu.

O logică identică se aplică și în cazul USR. Partidul condus de Dominic Fritz exclude orice formă de colaborare cu suveraniștii, însă dacă vor dori să-l răstoarne pe Grindeanu vor trebui să se alieze conjuctural cu George Simion.

De altfel, USR și AUR au mai votat împreună o moțiune de cenzură: în toamna anului 2021, împotriva GuvernuluI Cîțu.

UDMR rămâne singurul partid care nu va putea face vreodată un parteneriat cu AUR, ca urmare a discursului naționalist practic de George Simion. Însă la votul pentru Guvernul Veștea, Kelemen Hunor l-a lăudat pe George Simion pentru abilitatea politică de a-i face pe liderii pro-europeni să negocieze voturi pentru învestire.

De altfel, nici președintele Nicușor Dan nu mai o poziționare atât de intransigentă când vine vorba de AUR. Șeful statului nu respinge varianta unui guvern învestit, la nevoie, cu voturile suveraniștilor, însă exclude ca AUR să aibă miniștri sau alte funcții în viitorul Executiv, susțin surse politice pentru „Adevărul”.