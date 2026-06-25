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Video Nicușor Dan explică imaginile de la Bruxelles alături de Rareș Bogdan, Tomac și șeful SPP: „Am mâncat la aceeași masă”

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Președintele Nicușor Dan a făcut, joi, 25 iunie, precizări după apariția unor imagini în spațiul public în care acesta apare la o terasă din Bruxelles alături de Rareș Bogdan, Eugen Tomac și șeful SPP, Lucian Pahonțu. 

Întâlnire la Bruxelles înainte de Consiliul European. FOTO captură video Digi24
Întâlnire la Bruxelles înainte de Consiliul European. FOTO captură video Digi24

Șeful statului a afirmat că imaginile surprind o pauză de masă luată împreună cu întreaga echipă de securitate. 

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jurul prânzului, iar la această întâlnire au fost și Rareș Bogdan și Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în același grup politic. Domnul Pahonțu și întreaga echipă de SPP au fost cu mine, pentru că asta este legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui”, a explicat președintele Nicușor Dan, într-o declaraţie acordată presei în timpul vizitei în Polonia.

În imagini mai apar eurodeputatul PSD Victor Negrescu și consilierul de stat Valentin Naumescu.

Nicușor Dan a precizat că decizia de a rămâne la o terasă a fost una de moment, luată după încheierea întâlnirii. „Când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram. Și pentru că era o terasă, ne-am așezat acolo”, a spus președintele.

Întrebat dacă se consultă frecvent cu șeful SPP, Lucian Pahonțu, din punct de vedere politic, președintele a respins această ide. 

 „Am mâncat la aceeași masă”, a spus șeful statului.

Reamtim că și Administrația Prezidențială a reacționat la fotografiile ce îl surprind pe președinte înaintea reuniunii Consiliului European.

„Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a avut o întrevedere cu președintele PPE, Manfred Weber. Apoi, șeful statului și-a continuat discuțiile cu membrii delegației care l-au însoțit, la aceasta alăturându-se și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate în restaurantul unde a avut loc întrevederea. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanți ai instituțiilor europene, europarlamentari din partidele prooccidentale și oficiali români prezenți în același context”, arată Administrația Prezidențială.

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