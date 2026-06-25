Video Nicușor Dan, întrebat dacă l-a reevaluat pe Grindeanu, după ce a protestat împotriva lui în 2014: „Am responsabilitatea să numesc un premier”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă și-a reevaluat poziția față de liderul PSD, Sorin Grindeanu, având în vedere că în trecut a participat la acțiuni de stradă împotriva acestuia, iar în prezent numele său este vehiculat ca posibilă variantă pentru funcția de premier.

„Dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aș numi 463 de oameni în Parlament care îmi plac mie și totul ar fi foarte simplu. Numai că noi trăim într-o democrație”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că, într-un sistem democratic, deciziile politice sunt rezultatul echilibrelor instituționale și al susținerii parlamentare, nu al preferințelor individuale.

„În democrație, puterea este împărțită între președinte, executiv, Parlament, puterea judecătorească”, a precizat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a adăugat că rolul său este să identifice o formulă de guvernare care să poată funcționa în Parlament.

„Dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, am responsabilitatea să numesc un premier care să strângă o majoritate”, a spus acesta.