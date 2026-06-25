Negocieri decisive la Vila Lac: Bolojan, Fritz, Kelemen și Grindeanu discută condițiile pentru noul guvern

Liderii principalelor partide pro-europene, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, s-au reunit joi, 25 iunie, la Vila Lac pentru a continua negocierile privind viitoarea formulă de guvernare.

Potrivit discuțiilor purtate, PNL și UDMR susțin varianta unui acord limitat la șase luni, prin care formațiunile semnatare se angajează să sprijine în Parlament proiectele majore de interes național și să nu depună moțiune de cenzură împotriva unui posibil guvern minoritar, care va fi condus de Sorin Grindeanu.

De cealaltă parte, USR a refuzat să susțină un guvern PSD și a avansat propunerea formării, pentru aceeași perioadă, a unui executiv PNL–USR–UDMR, urmat de o rotație a guvernării în favoarea social-democraților. PSD a respins categoric acest scenariu.

Pe de altă parte, ministrul interimar al Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat că este necesar un acord politic în vederea formării unui guvern pro-occidental. „Este important ca în aceste zile să existe un acord între formaţiunile politice care pot forma un Guvern pro-occidental şi la acest lucru trebuie să se lucreze”, a spus acesta.

Nicușor Dan pune presiune pe liderii partidelor: „Sper să fie serioși și să închidem cât de curând”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, 24 iunie, la Cluj-Napoca faptul că discuțiile dintre partide indică orientarea către o „guvernare pro-occidentală, minoritară”, susținută din Parlament, dar fără participarea formală a tuturor formațiunilor implicate.

„Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem cât de curând”, a afirmat șeful statului.

Acesta a precizat că liderii politici urmează să continue discuțiile, iar concluziile finale ar putea fi prezentate vineri la Cotroceni.

În ceea ce privește varianta unui premier PSD, Nicușor Dan a evitat să avanseze nume, subliniind că decizia finală depinde de acordul dintre partide: „Haideți să vedem ce agreează partidele”.

Totodată, președintele a respins propunerea USR privind o „rotativă guvernamentală”.

Propunerea USR prevede alternarea a două guverne minoritare: unul format din PNL, USR și UDMR, iar celălalt susținut de PSD. Mecanismul ar fi presupus un sprijin parlamentar „încrucișat” între taberele politice, pentru asigurarea stabilității guvernamentale în ambele etape ale rotativei.