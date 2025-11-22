search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Nicușor Dan schimbă Strategia Națională de Apărare a țării, după propunerile societății civile

Publicat:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 a fost ajustată semnificativ în urma procesului de dezbatere publică, a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos
Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos

Documentul a generat un interes major atât din partea societății civile, cât și a instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și politicii externe.

„Contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul. Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie”, a transmis Administrația Prezidențială. 

Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.

„Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, a mai precizat Administrația Prezidențială.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării va fi discutată şi aprobată, luni, în şedinţa CSAT. 

