Nicușor Dan, prima reacție după rezultatul alegerilor din Capitală: „Cetățenii au întotdeauna dreptate. E regula de bază a democrației”

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe candidații la alegerile parțiale de duminică, punctând că cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile lor sunt exprimate prin vot. Șeful statului a subliniat totodată necesitatea punerii în practică a referendumului de anul trecut, prin care locuitorii din București și-au exprimat opinia privind împărțirea banilor.

„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului”, a transmis șeful statului.

El a punctat importanța pașilor pe care îi consideră necesari în continuare: „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul. Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”.

„A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, a mai completat Nicușor Dan.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total. Surpriza scrutinului apare la poziția secundă: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) urcă pe locul al doilea, obținând 128.405 voturi (21,94%). Daniel Băluță se clasează, potrivit numărătorii oficiale, pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%). Pe poziția a patra se află Cătălin Drulă (USR), care a strâns 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate) cu 34.239 voturi (5,85%).

Dacă Guvernul va respecta termenul legal de 90 de zile, Sectorul 6 ar trebui să-și aleagă noul primar cel târziu în luna martie 2026.