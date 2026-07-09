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„Era o cămară întreagă cu șobolani roșii și galbeni”. Băsescu îl critică pe Bolojan și spune că Nicușor Dan „nu poate servi țara”

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Fostul președinte al României, Traian Băsescu l-a criticat dur, joi seară, pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care gestionează criza politică și susține că șeful statului ar fi trebuit să forțeze alegerile anticipate.

FOTO captură Recorder
FOTO captură Recorder

Într-un interviu acordat jurnalistului Sebastian Zachmann, la Recorder, fostul președinte afirmă că actualul lider de la Cotroceni „nu poate servi țara” și că întârzie nejustificat desemnarea unui premier.

„Aș fi optat pentru una a doua zi după ce mi-au fost anunțate. Pentru că nu-i treaba președintelui să se ocupe de majoritate”, a declarat fostul șef al statului, în dialog cu Sebastian Zachmann, la Recorder.

El consideră că președintele se contrazice atunci când spune că nu este responsabil de formarea majorității, dar condiționează desemnarea premierului de existența unei majorități parlamentare.

„Este o contradicție în abordare care cel puțin pe mine mă nedumerește”, a mai adăugat acesta. 

Băsescu susține că actuala criză politică a pornit după ce Ilie Bolojan a dat semnale că ar putea reduce fondurile destinate administrațiilor locale.

„A fost o bătălie pentru îndepărtarea lui Bolojan, declanșată de PSD, în momentul în care Bolojan a dat doar semnalul că s-ar putea să reducă banii baronilor locali”, afirmă fostul președinte.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu a urmărit îndepărtarea lui Bolojan pentru a păstra controlul asupra banilor către administrațiile locale, Băsescu a răspuns: „Categoric da. Grindeanu a vrut îndepărtat pe Bolojan exact ca să poată să continue, într-un fel sau altul, gestionarea directă sau indirectă a banilor pentru administrația locală.”

„Bolojan a văzut un singur șobolan. Era o cămară întreagă cu șobolani roșii și galbeni”

Traian Băsescu a criticat modul în care Ilie Bolojan a abordat problema privilegiilor și a cheltuielilor din administrație, susținând că liderul liberal a vizat doar PSD, deși responsabilitatea ar fi împărțită între cele două mari partide.

„Dintr-odată, într-o noapte, Bolojan a văzut șobolanul. În loc să țină lumina aprinsă să vadă că e o cămară întreagă cu șobolani roșii și galbeni, lui i-a plăcut să vadă numai un șobolan roșu. Ei erau bine amestecați, cum au fost și pe liste comune la europarlamentare în 2024. Erau, de fapt, mii de șobolani galbeni și roșii”, a declarat fostul președinte.

Despre Nicușor Dan: „Nu poate servi țara”

Una dintre cele mai dure critici ale fostului președinte îl vizează pe Nicușor Dan, despre care spune că întârzie nejustificat procedurile constituționale.

„Președintele este lent, nu face desemnări. Le-a întârziat 30 de zile până la prima desemnare. E jenant”, afirmă Băsescu.

În opinia sa, șeful statului ar fi trebuit să creeze premisele pentru organizarea alegerilor anticipate, chiar dacă acestea nu ar fi fost declanșate efectiv.

„De ce nu se grăbește să-și creeze această pârghie? Eu nu spun că trebuie să o utilizeze, dar trebuie să o creeze tactic, să o aibă la dispoziție”, a spus acesta. 

Mai mult, fostul președinte afirmă că actualul șef al statului nu mai are capacitatea de a gestiona criza.

„Practic nu poate servi țara. E un președinte care acum nu poate servi țara într-un moment de criză internă. Nu poate să asigure guvernul”, spune Traian Băsescu.

„Alegerile anticipate ar demonta marea poveste a AUR”

Băsescu respinge scenariul potrivit căruia AUR ar obține peste 40% la eventuale alegeri anticipate.

„Cred că sub 30%”, spune fostul președinte atunci când este întrebat ce scor ar obține formațiunea.

El afirmă că românii nu vor susține un discurs extremist.

„Nu sunt atât de fraieri încât să îi păcălești cu lozinci de extremă stângă, cu naționalisme gratuite, cu salutul fascist”, afirmă Traian Băsescu.

Îi recomandă lui Nicușor Dan să-și facă propriul partid

Fostul președinte crede că Nicușor Dan nu va putea câștiga un nou mandat fără o formațiune politică proprie.

„Va trebui să aibă un partid”, afirmă el.

Mai mult, Băsescu spune că actualul președinte ar putea folosi structura PMP: „Are acolo o structură a PMP-ului care e destul de bună. (...) Ar putea să folosească acea structură, să-și dezvolte un partid de centru-dreapta care lipsește în peisajul politic.”

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Despre PSD: „Nu e condus”

În finalul interviului, Traian Băsescu a comentat și situația din PSD, spunând că partidul traversează o perioadă de slăbiciune sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

„Prost. Nu e condus”, răspunde fostul președinte atunci când este întrebat cum este condus PSD în prezent.

El spune că a remarcat declarațiile primarului Buzăului, Constantin Toma, potrivit cărora partidul nu este condus de Sorin Grindeanu și apreciază că liderul interimar nu are suficientă autoritate.

„Nu are necesarul de autoritate, de credibilitate, nu are greutate specifică”, afirmă Traian Băsescu.

„Nicușor Dan trebuia să numească șefii serviciilor în prima săptămână”

Traian Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan a greșit și prin faptul că nu a rezolvat rapid problema conducerii serviciilor de informații.

„Categoric da. Trebuia în prima săptămână de mandat să rezolve această problemă. Faptul că acum ar avea dificultăți este și pentru că între timp a trecut aura de câștigător al alegerilor”, a afirmat fostul președinte.

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Întrebat despre directorul SPP, Lucian Pahonțu, și despre controversele privind influența acestuia asupra deciziilor politice, Băsescu a respins categoric astfel de scenarii.

„Nu cred povestea asta. Mai degrabă oamenii politici se înghesuie să vorbească cu Pahonțu. Nu cred că îi caută Pahonțu să le transmită instrucțiuni. Exclus”, a declarat fostul șef al statului.

Susține revenirea SRI în lupta anticorupție

Fostul președinte spune că nu vede o problemă în implicarea Serviciului Român de Informații în combaterea corupției, atât timp cât instituția furnizează doar informații, iar anchetele sunt realizate de procurori.

„Nu cred că este cel mai rău lucru. Sunt împotriva situației în care SRI face încadrări juridice, dar nu împotriva culegerii de informații”, a explicat Băsescu.

Despre războiul din Ucraina și Donald Trump

În plan extern, Traian Băsescu a respins ideea că Statele Unite se vor retrage din Europa.

„Prezența americană în Europa este, în primul rând, pentru securitatea Statelor Unite. Vor reduce poate efectivele, dar vor rămâne cu infrastructura și capacitatea de reacție”, a spus fostul președinte.

El apreciază că Donald Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina după ce a constatat capacitatea de rezistență a armatei ucrainene.

„Trump înțelege că nu are în față președintele unei țări slabe, ci al unei țări care luptă eroic pentru propria independență”, a afirmat Traian Băsescu.

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