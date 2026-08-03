Un incendiu a izbucnit luni dimineață, 3 august, într-un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin de pe bulevardul Nicolae Iorga. Potrivit autorităților, incendiul a fost provocat intenționat.

Sursă video: Facebook/Adminis.ro

Ziarul de Iași scrie că, la sosirea pompierilor, încăperea era inundată cu fum, însă nu mai exista flacără deschisă.

Verificările au arătat că structura de rezistență a încăperii nu a fost afectată, iar în urma incidentului nu au existat victime și nu a fost necesară evacuarea altor persoane.

De asemenea, zgomotul puternic auzit de martori nu a fost provocat de o acumulare de gaze naturale, ci de spargerea geamului și aruncarea în interior a unui recipient cu combustibil, folosit pentru declanșarea incendiului.

Flăcările au distrus bunuri din salon pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

ISU Iași precizează că cauza probabilă a incendiului este folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru generarea focului. Cazul a rămas în atenția organelor de cercetare, care continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor din anchetă, un bărbat este acuzat că ar fi așteptat stingerea iluminatului public, după care ar fi spart geamul ușii și ar fi incendiat salonul. Aceste aspecte fac obiectul cercetărilor desfășurate de polițiști.

„A profitat de faptul că a fost beznă și probabil se gândește că nu poate fi prins. Dacă a luat cineva cu taxi/ Uber un individ îmbrăcat în negru, cu glugă, dacă are cineva camere video la mașină care înregistrează și noaptea, m-ar ajuta enorm”, au precizat reprezentanții salonului într-un anunț pe Facebook.