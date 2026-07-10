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Ce au făcut liderii NATO cu armele dăruite de Erdogan. Cadoul neobișnuit le-a dat bătăi de cap: „Poate a crezut că avem nevoie de exerciții”

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Cadoul neobișnuit oferit de Recep Tayyip Erdoğan liderilor NATO la finalul summitului de la Ankara, un revolver Magnum .357 cu muniție reală, a provocat reacții diferite. În timp ce unele arme au ajuns în muzee, altele au fost predate poliției sau lăsate în Turcia.

Revolverul dăruit de Erdogan liderilor la Summitul de la Ankara
Revolverul dăruit de Erdogan liderilor la Summitul de la Ankara

Revolverele Gümüşay Magnum .357, fabricate în Turcia, au fost gravate cu numele fiecărui lider și livrate împreună cu șase cartușe reale și o derogare pentru export. Însă importul în țările de destinație s-a dovedit mai complicat, iar mai mulți lideri au fost nevoiți să lase armele în urmă, scrie Bloomberg.

„Poate că a crezut că liderii europeni au nevoie de exerciții de tragere”, a comentat ironic fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, referindu-se la cadoul lui Erdoğan.

Liderii NATO au avut reacții diferite la cadoul neobișnuit oferit de președintele turc, unele ajungând în muzeu.

Ce s-a întâmplat cu pistolul primit de Nicușor Dan

Pistolul primit din partea lui Erdogan nu va rămâne în posesia personală a președintelui Nicușor Dan.

Arma va fi păstrată de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), după parcurgerea procedurilor legale privind preluarea și evidența acestui tip de cadou.

Germania

Cancelarul Friedrich Merz a predat revolverul Ambasadei Germaniei la Ankara, care se va ocupa de transferul acestuia la Berlin. Ulterior, arma va fi inclusă în colecția oficială de cadouri de stat a Guvernului german, potrivit Euronews.

Un purtător de cuvânt al Guvernului a declarat pentru DPA: „Revolverul a fost predat ambasadei pentru a putea fi importat în mod corespunzător și apoi inclus în inventarul cadourilor oficiale.”

Spania

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că revolverul a fost predat Ministerului de Interne.

Arma urmează să fie dezactivată de Serviciul de Intervenție pentru Arme al Gărzii Civile.

Portugalia

Premierul Portugaliei, Luís Montenegro, a predat arma poliției, care va efectua o expertiză criminalistică.

O sursă din cadrul cabinetului premierului a declarat pentru publicația Público că revolverul a fost preluat de echipa sa de securitate și transportat în Portugalia.

În prezent, acesta se află la Departamentul Arme și Explozibili al poliției, „unde vor fi efectuate analizele criminalistice necesare pentru stabilirea regimului juridic aplicabil”, a precizat sursa.

Polonia

Secretarul de stat polonez Marcin Przydacz a declarat că revolverul va fi depozitat într-un spațiu adecvat, atât pentru a fi păstrat în siguranță, cât și „din respect pentru obiect”.

El a precizat că arma a trecut prin procedurile vamale și toate verificările necesare.

„Este adevărat că președintele Turciei a oferit fiecărui invitat un astfel de cadou. Nu știu exact dacă este o replică sau un exemplar original. Cert este că nimeni nu va trage cu el”, a adăugat oficialul.

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Belgia

Premierul belgian Bart De Wever ar fi aflat adevărata natură a cadoului abia după întoarcerea în Belgia.

Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta a predat arma poliției aeroportuare imediat după aterizare.

Tot echipa sa de securitate s-ar fi ocupat și de revolverele primite de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ursula von der Leyen i-a mulțumit lui Erdoğan pentru „primirea călduroasă” și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană și Turcia.

„Într-o lume tot mai dificilă, parteneriatul nostru contează mai mult ca niciodată”, a scris aceasta.

Italia

Potrivit unor surse guvernamentale italiene, revolverul a fost preluat în custodie și înregistrat la Palatul Chigi, conform procedurii aplicate tuturor cadourilor primite de prim-ministru.

Grecia

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a decis să doneze revolverul Muzeului Militar din Atena.

Regatul Unit

Premierul britanic Keir Starmer ar fi lăsat arma în Turcia, în grija oficialilor britanici, unde aceasta urmează să fie dezactivată înainte de a fi transportată în Regatul Unit.

Canada

Premierul canadian Mark Carney a glumit spunând că darul oferit de Canada, sirop de arțar, „nu s-a ridicat la nivelul” revolverului vintage primit de la Erdoğan.

El a precizat că arma urmează să fie scoasă definitiv din uz.

„Acesta este un obiect potrivit pentru un muzeu al războiului. Este interesant și are legătură cu NATO”, a spus Carney.

Cehia

Președintele Cehiei, Petr Pavel, nu a întâmpinat dificultăți.

„Dețin permis de port-armă, așa că nu ar trebui să existe nicio problemă”, le-a declarat el jurnaliștilor în timpul vizitei sale la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary.

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