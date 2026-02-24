Nicușor Dan, alături de marile capitale ale lumii în „Coaliția de Voință” pentru Ucraina, la 4 ani de război

Președintele Nicușor Dan participă marți, 24 februarie, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing). Discuțiile sunt purtate în format de videoconferință. Șeful statului să asigurări că România va sprijini Ucraina oricât este necesar, susținând alături de partenerii europeni, negocieri pentru o pace justă și durabilă.

UPDATE 12.00: „Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa”

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis șeful statului.

Șeful statului a dat asigurări că România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, susținând totodată că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a mai adăugat șegul statului.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Știrea inițială

Reuniunea vine chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina, context în care va fi reafirmat angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.

Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, va coprezida ședința, împreună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. Aceasta se desfășoară prin videoconferință la ora 12:00 locală (13:00 ora României), a anunțat Palatul Elysée.

Membrii Coaliţiei de Voinţă s-au întâlnit și pe 6 ianuarie, la Paris, unde au discutat planul de pace pentru Ucraina. Președintele Nicușor Dan a reprezentat atunci România la reuniunea de la Palatul Elysee a șefilor de state și de guverne.

Reuniunea din 6 ianuarie liderilor din „Coaliția de Voință” a avut ca obiectiv principal definitivarea contribuției fiecărui stat la pachetul de garanții de securitate destinat Ucrainei. România se numără printre țările care și-au asumat deja un angajament concret. La 30 decembrie 2025, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care țara noastră s-a alăturat inițiativei Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro, alocată în limitele bugetului stabilit pentru anul 2025.

Coaliția de Voință reunește peste 30 de state partenere în efortul Ucrainei de a se apăra în fața Rusiei.