Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu premierul ungar Péter Magyar după summitul NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o scurtă întrevedere cu premierul Ungariei, Péter Magyar, la finalul summitului NATO desfășurat la Ankara.

Întâlnirea este prima dintre cei doi lideri de la alegerea lui Péter Magyar în funcția de prim-ministru al Ungariei.

Șeful statului a publicat pe rețelele sociale o fotografie alături de premierul ungar, însoțită de mesajul: „Scurtă discuție cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la încheierea summitului NATO desfășurat ieri la Ankara.”

Întâlnirea a avut loc la summitul NATO de la Ankara, reuniune la care liderii statelor membre au discutat despre consolidarea apărării Alianței, creșterea cheltuielilor militare și evoluțiile de securitate din regiune.

La finalul summitului, președintele american Donald Trump a apreciat că reuniunea a fost „foarte reușită” și a vorbit despre unitatea statelor membre NATO.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că aliații fac progrese către atingerea obiectivului de a aloca 5% din PIB pentru apărare și a susținut că majorarea investițiilor în domeniul militar va aduce beneficii și economiei americane prin creșterea exporturilor de echipamente de apărare.