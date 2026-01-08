Cehia: sprijinul pentru Ucraina, sursă de scandaluri

Noua coaliție de la Praga, condusă de premierul populist de dreapta Andrej Babiš, oscilează între tirade antiucrainene și sprijin ezitant pentru Ucraina. Observatorii văd reputația Cehiei pusă în pericol.

Noua guvernare a Cehiei este formată din populiști de dreapta și extremiști de dreapta. A fost constituită cu mari dificultăți, după alegerile parlamentare de la începutul lunii octombrie 2025, și are abia trei săptămâni și jumătate de când s-a format. Un minister a rămas deocamdată neocupat, din cauza unei numiri controversate.

Un vot de încredere în parlament nu a fost dat încă noii formule guvernamentale. Cu toate acestea, cabinetul incomplet condus de miliardarul populist de dreapta Andrej Babiš atrage deja atenția prin primele scandaluri de politică internă și externă. Iar fisurile din interiorul coaliției devin vizibile.

Principalul punct de dispută este Ucraina și sprijinul acordat acesteia, un subiect care a marcat deja campania electorală din Republica Cehă. Înainte de alegeri, toate cele trei partide ale actualei coaliții s-au întrecut în promisiuni de a opri sprijinul pentru Kiev. În realitatea noii guvernări, lucrurile stau însă diferit: populiștii de dreapta eurosceptici din formațiunea politică ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, a lui Babiš) și Partidul Șoferilor (Motoristen, plasat ideologic într-o zonă similară, populistă de dreapta) adoptă o poziție mai degrabă pragmatică în privința sprijinului pentru Ucraina, inclusiv din cauza presiunilor venite dinspre partenerii europeni. În schimb, extremiștii de dreapta proruşi din partidul Libertate și Democrație Directă (SPD) insistă asupra unei linii dure, antiucrainene.

Mulți observatori din Cehia se tem acum că țara se îndreaptă, pe plan intern, spre o perioadă de instabilitate și că, extern, își va pierde reputația de partener european de încredere. ”Doar niște populiști simpatici?”, întreba recent cotidianul Hospodářské noviny, ajungând la concluzia: ”Nu. Acest guvern poate distruge apartenența civilizațională a Republicii Cehe”.

”Inițiativa pentru muniție” continuă

Ce s-a întâmplat? Miercuri (7.01.2026), premierul Andrej Babiš a anunțat că Cehia va continua așa-numita ”inițiativă pentru muniție” destinată Ucrainei, inițiativă a cărei desființare o promisese constant în campania electorală. Este vorba despre un program prin care Cehia coordonează achiziția la nivel mondial de muniție de artilerie. Finanțarea vine, în principal, de la câteva state membre ale UE, precum Germania și Franța, și într-o mică măsură din Cehia.





După participarea sa la reuniunea europeană a Coaliției de Voinţă, Babiš a declarat că programul va continua, însă Cehia nu îl va mai cofinanța. În campania electorală, premierul criticase în repetate rânduri inițiativa, care îi aparține președintelui ceh Petr Pavel, calificând-o drept coruptă și lipsită de transparență.

Discurs antiucrainean virulent

Prin această schimbare de poziție, Babiš s-a plasat explicit împotriva voinței partenerului de coaliție extremist de dreapta și prorus SPD. Liderul acestuia, Tomio Okamura, provocase, cu doar câteva zile înainte, primul mare scandal de politică externă de după schimbarea guvernului în Cehia. Politicianul ceho-japonez Okamura este, din noiembrie 2025, președintele Camerei Deputaților, camera inferioară a parlamentului ceh. În această calitate, a ținut pe 1 ianuarie un discurs de Anul Nou care a constat într-o tiradă dură antiucraineană și antieuropeană.





Okamura a vorbit despre ”hoții juntei Zelenski”, care, cu ajutorul guvernelor occidentale, și-ar construi ”toalete de aur”. Nu ar trebui, spunea el, să se susțină ”un război complet lipsit de sens pe seama pensionarilor cehi, a persoanelor cu dizabilități sau a familiilor cu copii”. În plus, Cehia ar urma să ”sară din trenul de la Bruxelles”, care s-ar îndrepta spre un al treilea război mondial, o metaforă prin care făcea aluzie la ieșirea din Uniunea Europeană.

”Idiot util sau agent al serviciului secret rus?”

Discursul a stârnit consternare și indignare în politica cehă. Președintele Petr Pavel a scris pe X că declarațiile lui Okamura ”nu dau motive de îngrijorare doar cetățenilor noștri, ci și aliaților și partenerilor noștri din străinătate”. Fostul premier Petr Fiala a scris, la rândul său, pe X, că discursul a sunat ca și cum ar fi fost ”pregătit la Kremlin”.





Condamnări la fel de dure au venit și de la Kiev. Ambasadorul Ucrainei în Cehia, Vasîl Zvarîci, a calificat cuvintele lui Okamura despre țara sa drept ”jignitoare și pline de ură”. Omologul ucrainean al lui Okamura, președintele Radei Supreme Ruslan Stefanciuk, a declarat că se va ”afla dacă Okamura este un idiot util sau un agent al serviciului secret rus FSB”.

Babiš trage de timp

Reacțiile ucrainene au provocat, la rândul lor, protestul ministrului ceh de externe Petr Macinka, liderul Partidului Șoferilor. Acesta a catalogat declarațiile ambasadorului Zvarîci drept ”nepotrivite”. O convorbire între Macinka și ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, desfășurată marți (6.01.2026), s-a încheiat însă într-o notă de detensionare și cu o invitație adresată lui Macinka de a vizita Kievul.

Andrej Babiš însuși și-a luat cinci zile pentru a reacționa la discursul lui Okamura. Abia luni (5.01.2026) a scris pe Instagram: ”Despre discursul intens dezbătut al lui Tomio Okamura cred că a fost rostit din poziția de lider al SPD și a dorit, înainte de toate, să se adreseze propriilor alegători”. Din partidul ANO au venit primele reacții critice, prudente, la adresa discursului abia după o săptămână.

Provocări antiucrainene repetate

Nu este singurul scandal provocat de Okamura și partidul său în ultimele săptămâni. Liderul SPD și-a început mandatul prin a dispune îndepărtarea drapelului ucrainean de pe clădirea parlamentului ceh, unde fusese arborat în 2022 ca semn de solidaritate.

Okamura nu e singurul care, din SPD, generează controverse. Liderul grupului parlamentar, Radim Fiala, a pus sub semnul întrebării responsabilitatea Rusiei pentru atacul asupra depozitului de muniții de la Vrbětice din 2014. Atunci, două persoane și-au pierdut viața într-o explozie. Faptul că în spatele atacului s-a aflat serviciul de informații militare rus GRU este practic de necontestat și a fost anunțat public, în aprilie 2021 chiar de Andrej Babiš, pe atunci prim-ministru.

În spatele actualelor provocări antiucrainene ale SPD se află lupte interne pentru putere și, așa cum a remarcat pertinent premierul Babiš, încercări de mobilizare a electoratului. Okamura și unii dintre colegii săi de partid par să concureze pentru titlul de ”cel mai dur” radical, după ce partidul a pierdut aproape cinci procente la alegerile din octombrie 2025.

Un rezultat paradoxal

Discursurile virulente ale liderului SPD se datorează și unei componente personale: istoria sa de viață și de familie, marcată de traume. Fiu al unei cehoaice și al unui japonez, Okamura a petrecut ani de zile într-un orfelinat din Cehia, după divorțul părinților. Nu a reușit mult timp să se integreze nici în Cehia, nici în Japonia și a trăit discriminarea în ambele țări, înainte de a deveni extremist de dreapta. Fratele său, Hayato Okamura, de asemenea politician, dar membru al creștin-democraților cehi, a avertizat în noiembrie 2025, într-un discurs extrem de emoționant în parlament, asupra fratelui său, pe care l-a numit ”o persoană instabilă” și ”un pericol pentru securitatea națională”.

După anunțul lui Babiš privind continuarea inițiativei cehe pentru muniție, Okamura a semnalat o anumită retragere. A declarat că, din moment ce Cehia nu mai cofinanțează programul, acesta nu mai este o inițiativă cehă. Cu toate acestea, este puțin probabil ca disputele din interiorul coaliției să se fi încheiat.

Pentru Ucraina, însă, scandalul legat de discursul lui Okamura a avut un rezultat paradoxal și, în cele din urmă, îmbucurător. Acest lucru s-a văzut în contul inițiativei private cehe ”Dar pentru Putin”, care strânge donații pentru armata ucraineană și cumpără arme din aceste fonduri. După discursul lui Okamura, contul inițiativei a înregistrat, potrivit cofondatorului său Martin Ondráček, un aflux brusc și excepțional de mare de donații.

Keno Verseck - DW