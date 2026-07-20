Video „Acest pământ ne aparţine”. Mii de israelieni mărșăluiesc către Fâşia Gaza și cer reînfiinţarea de colonii evreieşti în enclava palestiniană

Mii de israelieni, inclusiv colonişti şi extremişti de dreapta, au mărşăluit în weekend către bariera de securitate cu Fâşia Gaza şi au cerut Guvernului lui Benjamin Netanyahu să restabilească colonii în enclava palestiniană devastă de război.

Manifestanţii s-au adunat în apropiere de bariera de securitate, după care s-au îndreptat către gardul care domină nordul Fâşiei Gaza, unde au fost desfăşurate forţe de securitate pentru a-i opri să intre în enclavă.

Imagini AFP au surprins participanţi care agitau streaguri israeliene, în timp ce militari şi poliţişti le barau accesul în această zonă interzisă, scrie News.

”Mărşăluim azi (duminică) pentru a spune Guvernului israelian şi a arăta lumii întregi că acest pământ ne aparţine, că Fâşia Gaza ne aparţine cu adevărat şi că vrem să ne întoarcem în ea”, a declarat un participant, Daniel Sellem.

”Noi trăiam aici înainte să fim expulzaţi în 2005”, a decarat el.

Participanţii au prezentat această mobilizare drept o demonstraţie de susţinere a reînfiinţării coloniilor evreieşti în Fâşia Gaza - la peste 20 de ani de la desfiinţarea tuturor coloniilor israeliene în această enclavă.

Daniel Sellem subliniază că obiectivul este să exercite presiuni asupra Guvernului Netanyahu pentru ca să le autorizeze întoarcerea în Fâşia Gaza.

”Sper ca asta să ţină şi să ne întoarcem pentru a trăi aici cât mai repede”, a declarat el.

Alt participant, Yechiel Greenblum, a apreciat că această manifestaţie marchează începutul unei campanii în vederea întoarcerii unor comunităţi israeliene în Fâşia Gaza.

”Organizăm un mare marş al întoarcerii în Fâşia Gaza, acolo unde evreii au trăit timp de sute şi mii de ani”, a declarat el.

El a dat asigurări că retragerea coloniştilor în 2005 a fost doar temporară.

În opinia sa, ”nimic” nu-i împiedică pe evrei să se întoarcă şi să se instaleze în nordul Fâşiei Gaza.

Acest marş este ”doar începutul” unui efort mai larg în vederea unei reînfiinţări de colonii israeliene în enclavă.

În trecut, alte grupări israeliene au organizat marşuri către bariera de securitate cu Fâşia Gaza, cu scopul de a exercita presiuni asupra Guvernului lui Benjamin Netanyahu - unul dintre cele mai de dreapta Executine din istoria Israelului - pentru ca să reînfiinţeze colonii în Fâşia Gaza.

Armata israeliană controlează în prezsnt peste 60% din teritoriul Fâşiei Gaza, în care violenţe armate au loc zilnic, în pofida unui armistiţiu între Istrael şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.