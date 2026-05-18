Luni, 18 Mai 2026
Analiză Nicușor Dan începe consultările. De ce s-ar putea lăsa așteptat noul Guvern al României

Analize Adevărul
Președintele Nicușor Dan deschide luni prima rundă de consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare, însă perspectivele pentru o rezolvare rapidă a blocajului sunt minime. În contextul în care o nouă criză politică amenință stabilitatea țării, consultantul politic Cristian Andrei explică, pentru „Adevărul”, strategiile de culise ale principalilor actori. 

PSD încearcă să rămână în centrul jocului politic FOTO Inquam
Vineri, Nicușor Dan a transmis public că nu își dorește un guvern care să genereze o nouă criză politică. Dincolo de tonul conciliant, mesajul sugerează că președintele nu intenționează să forțeze rapid o soluție politică, ci să lase partidele să își asume construcția unei majorități.

„Înseamnă că va aștepta partidele să propună o majoritate și că nu va forța, cel puțin la început, un guvern minoritar. Asta va conduce la o perioadă mai lungă de tatonări și negocieri și că, în lipsa unei surprize, suntem abia la începutul descurcării crizei. Suntem la momentul 1.0. Președintele își dorește ca partidele să-și asume guvernarea și să nu-i paseze acest cartof fierbinte. În același timp, Nicușor Dan știe că un guvern de sacrificiu, cu termen de expirare, ar fi unul extrem de slab și ar crea doar alte probleme", spune Cristian Andrei.

Miercuri, într-o conferință de presă, președintele Nicușor Dan a lăsat deschis scenariul unui acord comun între partidele din fosta coaliție de guvernare, care să susțină instalarea unui premier tehnocrat. Consultantul politic Cristian Andrei rămâne însă rezervat în privința fezabilității unei asemenea formule și avertizează asupra implicațiilor politice pe care le-ar avea pentru președinte.

„Președintele a vorbit recent despre un fel de program sau platformă acceptată de toată partidele pro-europene, care ar putea fi o cale de a le pune le masă și în baza căreia să le ceară lor sau Parlamentului susținerea pentru un premier independent. Nu sunt șanse mari pentru așa ceva, dar președintele nu are prea multe mijloace de a forța niște negocieri. O variantă de premier independent politic ar însemna, însă, un premier cu susținerea președintelui, care ar deveni astfel parte de facto din cabinet și dintr-o înțelegere politică mai largă”, afirmă Cristian Andrei.  

PNL mizează pe delimitarea de PSD

Liberalii par deciși să evite, cel puțin în această etapă, asumarea inițiativei politice. Potrivit lui Cristian Andrei, strategia partidului condus de Ilie Bolojan este una de delimitare clară de PSD și de așteptare a unui moment politic mai favorabil.

„Strategia PNL este să se delimiteze de PSD și să lase PSD în offside - fie să arate că PSD nu poate forma o majoritate, fie să forțeze PSD să-și asume guvernarea și costurile politice ale perioadei mai grele. În varianta în care PSD nu va putea forma un cabinet, atunci PNL poate reveni, la a doua încercare, cu propria propunere de guvern minoritar. Pe termen lung miza este ca PNL să aibă o variantă de mesaj anti-sistem, anti-PSD și schimbarea felului de a face politică", explică Cristian Andrei.

Cu alte cuvinte, liberalii mizează pe uzura adversarului și pe avantajele politice pe care le-ar putea obține dacă PSD va fi obligat să gestioneze o perioadă economică și socială extrem de dificilă. 

Cristian Andrei, fondator Agenția de Rating Politic. FOTO: Facebook
PSD vrea la putere, dar fără să-și asume răspunderea

În timp ce PNL adoptă o strategie defensivă, PSD încearcă să rămână în centrul jocului politic fără să își asume integral costurile guvernării. Liderii social-democrați au transmis deja că așteaptă „o soluție” de la Nicușor Dan, formulă care ascunde, de fapt, o strategie mai complexă.

„PSD speră în continuare la implozia PNL, care să li se alăture fără Ilie Bolojan și dorește un premier și un cabinet pe care să le controleze, dar pentru care să-și asume președintele Nicușor Dan răspunderea. PSD speră la o propunere de premier de orice fel, care să rupă PNL de Bolojan. PSD dorește să fie la putere, dar să continue strategia de a se disocia de neajunsurile guvernării în perioada mai dificilă. PSD vrea să joace propria partitură de mesaj mai populist, de partea oamenilor, în speranța de a recupera electorat, dar în același timp să rămână la putere", a explicat Cristian Andrei.

