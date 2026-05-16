PNL și USR se duc la Cotroceni cu o poziție comună. Fritz: „Nu susținem nicio formulă de guvernare în care se regăsește PSD”

Ilie Bolojan se află într-o vizită la Timișoara, unde are programate întâlniri politice și evenimente publice, inclusiv o conferință comună cu șeful USR, Dominic Fritz, într-un context politic tensionat atât la nivel național, cât și în interiorul PNL.

10:40 Dominic Fritz anunţă un pachet legislativ comun PNL-USR

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timişoarei, , a declarat sâmbătă, după întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, că USR şi PNL îşi coordonează pozițiile în perspectiva consultărilor politice convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicuşor Dan. Potrivit acestuia, cele două formațiuni vor transmite că nu pot susține o formulă de guvernare în care se regăsește PSD.

Discuțiile dintre cei doi lideri au vizat atât proiectele administrației locale din Timișoara, cât şi situația politică şi prioritățile legislative legate de Planul Național de Redresare şi Reziliență.

„I-am prezentat premierului interimar Ilie Bolojan proiectele majore ale Timişoarei. Am discutat şi despre situația politică, unde decizia de a ne coordona şi alinia în această criză a fost reiterată în discuţia noastră. Am discutat şi despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine. Dar suntem responsabili, şi în funcţie de ce se discută şi de rezultatele acestor consultări, şi USR şi PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a subliniat că una dintre mizele majore ale perioadei următoare este renegocierea PNRR cu Comisia Europeană, proces pe care îl consideră esențial pentru continuarea proiectelor de investiții ale administrațiilor locale.

Potrivit lui Fritz, succesul renegocierii este „vital” pentru proiectele importante finanțate prin PNRR, iar USR și PNL pregătesc deja un pachet legislativ comun care să contribuie la îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

„Săptămâna viitoare vom definitiva un pachet de legi pe care o să le inițiem împreună în Parlament și care vizează îndeplinirea jaloanelor PNRR”, a precizat liderul USR, adăugând că acest demers reprezintă „un pas de asumare de către USR şi PNL” a reformelor necesare pentru România.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, în declarația de presă susținută împreună cu Dominic Fritz, că PNL va avea o poziție comună cu USR la consultările de luni de la Palatul Cotroceni.

Bolojan a arătat că experiența colaborării din ultimele luni a demonstrat necesitatea continuării proiectelor care vizează absorbţia fondurilor europene, menţinerea stabilităţii financiare şi relansarea economică a ţării, indiferent de formula politică ce va rezulta în urma negocierilor.

„Vom susține mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care țin de absorbția de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică”, a transmis premierul interimar.

Ştirea iniţială

Premierul interimar Ilie Bolojan se află sâmbătă, 16 mai, la Timișoara, într-o deplasare cu miză politică și administrativă, desfășurată pe fondul unor tensiuni la nivel național, dar și în interiorul organizației județene a Partidului Național Liberal.

Agenda vizitei include, în prima parte a zilei, o întâlnire cu primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz, alături de care urmează să apară într-o conferință de presă comună, programată în jurul orei 09:30, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Ulterior, de la ora 10:00, Ilie Bolojan va participa la ceremonia de absolvire a promoției 2026 organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, eveniment desfășurat în Piața Libertății, notează oraşul timisoara.

Potrivit unor surse politice citate de publicație, după evenimentele publice, premierul interimar Bolojan ar urma să aibă discuții și cu reprezentanți ai organizațiilor județene și municipale ale PNL Timiș, structură condusă de Vasile Blaga, în cadrul unor consultări privind situația internă a partidului în județ.

În ultimii ani, filiala liberală din Timiș a pierdut din influența politică și vizibilitatea publică, fiind devansată constant în alegerile recente de Uniunea Salvați România și Partidul Social Democrat.

Criticile din interior vizează în special lipsa de coerență în comunicare și prezența redusă a liderilor locali.

În spațiul politic local au reapărut și speculații privind posibile repoziționări în cadrul organizației, inclusiv scenariul unei reveniri a fostului lider Alin Nica în structurile de conducere ale PNL Timiș, după ce acesta a fost înlăturat din funcție în perioada conducerii fostului premier Nicolae Ciucă, în contextul negocierilor politice pentru alegerile locale și județene.