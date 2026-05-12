Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Nicușor Dan repetă că nu vrea să audă de anticipate: „Criza politică se va rezolva destul de rapid”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că actuala criză politică internă va fi depășită într-un termen relativ scurt și a dat asigurări că nu există riscul ca România să se îndepărteze de parcursul său pro-occidental.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid”, a afirmat șeful statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de omologul său polonez, marți după-amiază.

Nicușor Dan a subliniat că orientarea strategică a României rămâne ferm ancorată în valorile și parteneriatele occidentale.

„Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală”, a punctat președintele.

În ceea ce privește posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, șeful statului a exclus acest scenariu, invocând complexitatea mecanismului constituțional necesar pentru declanșarea acestora.

„Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu”, a explicat Nicușor Dan.

Bucureștiul a devenit principalul punct de întâlnire al liderilor de pe Flancul Estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului București 9 (B9), găzduit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Începând cu orele după-amiezii, coloanele oficiale ale liderilor din formatul București 9 au început să sosească la sediul Președinției României.

În această seară, în România a ajuns şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care urmează să se alăture discuţiilor premergătoare summitului.

Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu a discutat cu Nicușor Dan despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. El a oferit aceeași explicație ca președintele, și anume că actualul sistem constituțional face extrem de dificilă declanșarea anticipatelor.

