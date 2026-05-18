SURSE Favoriții lui Nicușor Dan. Trei nume de tehnocrați pe lista președintelui

Delia Velculescu, director în cadrul FMI, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Eugen Tomac, eurodeputat și consilier onorific al președintelui, sunt cele trei variante de prim-ministru discutate informal la Cotroceni, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Cine este Delia Velculescu

Delia Velculescu lucrează de aproape 23 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, şef al misiunii FMI pentru Africa de Sud.

Delia Velculescu a fost la conducerea misiunii FMI în Grecia în perioada 2015-2018, ea înlocuindu-l pe Rishi Goyal. Presa greacă scria atunci că Delia Velculescu este „versiunea brunetă a şefei FMI Christine Lagarde“, ambele având „eleganţa şi instinctul păsărilor de pradă“.

Ea a fost numită la conducerea misiunii FMI în Grecia datorită experienţei obţinute în evaluarea finanţelor statului elen, scria presa elenă în 2015. De asemenea, era recomandată de caracterul său rigid, arătat în 2012, în timpul unei misiuni similiare în Cipru, unde şi-a dobândit porecla „Delia Drăculescu“. Ea ar fi provocat transpiraţii oficialilor ciprioţi.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat anul trecut dacă s-a pus problema numirii Deliei Velculescu, şefa misiunii FMI pentru Africa de Sud, în funcţia de premier tehnocrat. Hunor a precizat că, atunci când a avut loc discuţia, a aflat despre Delia Velculescu.

„Nu pot infirma. Când s-a discutat despre ea am aflat cine e, cu toţii”, a spus Kelemen Hunor în iunie 2025.

Radu Burnete, actual consilier prezidențial

Radu Burnete este actual consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale. Acesta a fost numit la Palatul Cotroceni în vara anului trecut, după o experiență de cinci ani în funcția de director executiv al Confederația Patronală Concordia.

Anterior, Burnete a activat în cadrul Consiliului Investitorilor Străini și a lucrat la Bruxelles pentru o companie de consultanță în domeniul serviciilor financiare. El este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universitatea din București și deține un masterat obținut la Viena.

Eugen Tomac, al treilea nume vehiculat

Eugen Tomac a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor. Trei ani mai târziu, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

Președintele Nicușor Dan organizează o rundă amplă de consultări cu partidele parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.