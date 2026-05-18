Patru firme, acuzate de înțelegeri de tip cartel privind licitațiile pentru microbuze electrice destinate elevilor

Patru companii sunt suspectate că ar fi coordonat participarea la licitațiile publice pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor, în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR.

Consiliul Concurenței investighează posibile înțelegeri de tip cartel, prin care contractele ar fi fost direcționate către ofertanți prestabiliți, la prețuri potențial supraevaluate.

Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile a trei companii active pe piața microbuzelor electrice destinate transportului elevilor. Acțiunile au vizat Aveuro Internațional SRL, C&I Eurotrans XXI SRL și Amperio Energy SRL, în cadrul unei investigații privind posibile practici anticoncurențiale în procedurile de achiziție publică.

Ancheta are în vedere modul în care au fost organizate mai multe licitații publice de către consilii județene pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor, proiecte finanțate din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pe lângă companiile din România, investigația include și societatea QEV Technologies S.L. din Spania, toate cele patru entități fiind suspectate de implicare într-un posibil mecanism de coordonare a ofertelor.

Suspiciuni privind trucarea licitațiilor și împărțirea pieței

Potrivit autorității de concurență, există indicii că firmele investigate ar fi putut coordona comportamentul în cadrul licitațiilor publice, prin împărțirea pieței și stabilirea unor niveluri de preț care nu reflectă concurența reală.

În acest scenariu, contractele ar fi putut fi atribuite ofertantului desemnat în prealabil de participanții la un posibil aranjament de tip cartel, la prețuri mai mari decât cele rezultate în condiții de piață concurențială.

Consiliul Concurenței precizează că astfel de practici, dacă vor fi confirmate, pot afecta semnificativ utilizarea eficientă a fondurilor publice și pot distorsiona concurența pe piața echipamentelor destinate transportului școlar.

Cum a fost declanșată investigația

Investigația a fost deschisă în urma unor informații apărute în spațiul public și a datelor transmise de Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Autoritatea a obținut autorizarea Curții de Apel București pentru efectuarea inspecțiilor inopinate, măsură necesară pentru colectarea documentelor și informațiilor relevante în analizarea posibilelor practici anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței subliniază că desfășurarea acestor inspecții nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiilor implicate, ci o etapă procedurală în cadrul investigației.

Posibile sancțiuni și programul de clemență

În cazul în care se va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală.

Totuși, legislația în domeniul concurenței prevede posibilitatea aplicării programului de clemență, prin care firmele care cooperează cu autoritatea, oferind informații esențiale despre eventuale înțelegeri anticoncurențiale, pot beneficia de imunitate totală la amendă sau de reduceri semnificative ale sancțiunilor.

Investigația se află în desfășurare, iar Consiliul Concurenței va continua analiza documentelor ridicate în cadrul inspecțiilor pentru a stabili dacă au fost încălcate regulile de concurență pe piața microbuzelor electrice destinate transportului elevilor.