Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Delia Velculescu nu e dorită de PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu știu cine este doamna. Premierul ar trebui să cunoască realitățile din România”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, după consultările dintre delegația PSD și președintele Nicușor Dan, că social-democrații iau în calcul inclusiv varianta formării unui guvern minoritar în jurul PSD. Aceasta a susținut că partidul ar putea obține susținerea necesară în Parlament pentru validarea unei astfel de formule executive. În ceea ce privește numele vehiculate pentru funcția de premier, Lia Olguța Vasilescu a declarat că nu o cunoaște pe Delia Velculescu, unul dintre numele vehiculate în spațiul public.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD). FOTO: Inquam Photos/George Călin
Potrivit Liei Olguța Vasilescu, PSD a prezentat mai multe scenarii pentru depășirea crizei politice, prima opțiune fiind refacerea unei coaliții guvernamentale, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

Printre variantele avansate de PSD se numără și acceptarea unui premier politic din partea PNL, având în vedere că liberalii ar fi trebuit să asigure guvernarea până la finalul anului, dar și posibilitatea susținerii unui premier tehnocrat, cu condiția ca acesta să beneficieze de o majoritate parlamentară solidă formată din partide proeuropene.

„Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare. Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Adică nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată în Parlament, din partidele proeuropene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a afirmat edilul Craiovei, în direct la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește numele vehiculate pentru funcția de premier, Lia Olguța Vasilescu a declarat că nu o cunoaște pe Delia Velculescu, unul dintre numele vehiculate în spațiul public, și a subliniat că PSD nu va susține un premier care ar promova aceeași linie politică precum Ilie Bolojan.

„Nu știu cine este doamna al cărei nume se vehiculează, dar cred că premierul ar trebui să cunoască realitățile din România. Apoi, va trebui să se așeze la masă cu partidele politice, cu un program de guvernare în față, să vedem ce idei are. Deocamdată, neștiind numele, nici nu are rost să fac supoziții pe această temă”, a mai spus ea.

Totodată, aceasta a exclus scenariul unei negocieri cu AUR pentru susținerea unui eventual guvern minoritar, invocând poziția fermă exprimată de președintele Nicușor Dan împotriva unei astfel de formule.

Aceasta a insistat că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea dacă actualul blocaj politic nu va putea fi depășit prin alte formule de majoritate.

„Nu cred că vom ajunge acolo, pentru că președintele Nicușor Dan a fost foarte categoric și anume că nu va accepta niciun fel de combinație cu AUR. Dar tocmai v-am spus că există și varianta unui guvern minoritar PSD și eu cred că putem să strângem voturile necesare în Parlament ca să poată fi susținut. Noi am spus deja că, dacă este ca PSD-ul să dea premierul României, acesta va fi liderul partidului, domnul Sorin Grindeanu”, a declarat edilul.

Declarațiile au fost făcute după prima rundă de negocieri oficiale convocate de șeful statului cu partidele parlamentare, la care delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, a fost prima care a intrat la discuții.

