Foto Theo Rose, mesaj emoționant după pierderea unei persoane dragi: „S-a mândrit cu mine de când eram mică”

Artista Theo Rose a anunțat luni dimineață, 18 mai, o pierdere importantă din viața sa. Aceasta a publicat un mesaj emoționant, în care și-a exprimat durerea și recunoștința față de Tudor, o rudă a familiei cu care cântăreața a avut o conexiune extraordinară și o relație frumoasă.

În urma veștii, mai multe vedete au transmis mesaje de condoleanțe.

„Am aflat de el și apoi l-am cunoscut ca să primesc putere, speranță și el să mai salveze pe cineva. Mă bucur că l-ai menționat și public”, a spus Codin Maticiuc.

„Dumnezeu să-l odihnească! Putere familiei”, i-a transmis actrița Doinița Oancea.

„Zilele trecute, Tudor a plecat. Nu-mi era unchi de sânge, dar așa ne-am avut toată viața. Râdeam mereu împreună că el era, de fapt, soțul surorii mătușii care e soția fratelui mamei mele”, a transmis Theo Rose luni dimineață.

Potrivit celei de-a doua fotografii publicate de artistă, Tudor avea gradul de plutonier adjutant șef și era trecut în rezervă la momentul decesului.

„Tudor a fost salvator ISU și un munte de bărbat, iubitor de rock și de mine în același timp, ceea ce am considerat mereu o adevărată performanță în materie de toleranță. Și de asta mai râdeam uneori.”

În continuarea mesajului său, artista a mărturisit că Tudor a fost unul dintre cei mai mari și sinceri susținători ai ei, încă din copilărie.

„S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui, și n-a lipsit de la niciunul dintre momentele importante din viața mea.”

Citește mai departe pe Click!