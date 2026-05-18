Video Scandal la Budapesta: Péter Magyar a descoperit saci cu documente distruse și materiale de campanie într-un fost minister controlat de Viktor Orbán

Noul executiv de la Budapesta a anunțat că va depune o plângere penală, după ce în subsolul fostului Minister al Construcțiilor și Transporturilor au fost găsiți mai multe saci cu documente distruse.

Potrivit premierului Péter Magyar, personalul care efectua lucrări de curățare în clădire ar fi descoperit între 15 și 20 de saci cu hârtii mărunțite, precum și cutii conținând pliante și bannere electorale cu mesaje precum „Fidesz, alegerea sigură”, dar și materiale asociate lui János Lázár, fost ministru.

Magyar a publicat imagini pe rețelele sociale care ar arăta sacii cu documente distruse, susținând că situația ridică suspiciuni privind posibile nereguli, inclusiv finanțare politică ilegală și utilizarea resurselor statului în scopuri de partid.

El a precizat că aceste aspecte ar fi trebuit verificate de „Curtea de Conturi, iar poliția urmează să deschidă o anchetă pentru clarificarea situației”.

Noul premier a anunțat că guvernul său va formula oficial plângerea penală și va oferi detalii suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează.

Acuzațiile apar la scurt timp după preluarea puterii de către executivul condus de Magyar, care a promis investigarea unor presupuse cazuri de corupție, abuz de putere și folosire necorespunzătoare a fondurilor publice în timpul administrației Orbán.

Acesta a criticat fostul guvern pentru creșterea datoriei publice la aproape 75% din PIB și pentru inflația care a atins 26% în 2023, susținând că resursele statului ar fi fost direcționate către rețele de interese și contracte avantajoase pentru apropiați politici.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat recent alegerile parlamentare, obținând 141 de mandate din totalul de 199.