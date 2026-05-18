search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scandal la Budapesta: Péter Magyar a descoperit saci cu documente distruse și materiale de campanie într-un fost minister controlat de Viktor Orbán

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Noul executiv de la Budapesta a anunțat că va depune o plângere penală, după ce în subsolul fostului Minister al Construcțiilor și Transporturilor au fost găsiți mai multe saci cu documente distruse. 

Péter Magyar Foto: captură video
Péter Magyar Foto: captură video

Potrivit premierului Péter Magyar, personalul care efectua lucrări de curățare în clădire ar fi descoperit între 15 și 20 de saci cu hârtii mărunțite, precum și cutii conținând pliante și bannere electorale cu mesaje precum „Fidesz, alegerea sigură”, dar și materiale asociate lui János Lázár, fost ministru.

Magyar a publicat imagini pe rețelele sociale care ar arăta sacii cu documente distruse, susținând că situația ridică suspiciuni privind posibile nereguli, inclusiv finanțare politică ilegală și utilizarea resurselor statului în scopuri de partid.

El a precizat că aceste aspecte ar fi trebuit verificate de „Curtea de Conturi, iar poliția urmează să deschidă o anchetă pentru clarificarea situației”.

Noul premier a anunțat că guvernul său va formula oficial plângerea penală și va oferi detalii suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează.

Acuzațiile apar la scurt timp după preluarea puterii de către executivul condus de Magyar, care a promis investigarea unor presupuse cazuri de corupție, abuz de putere și folosire necorespunzătoare a fondurilor publice în timpul administrației Orbán.

Acesta a criticat fostul guvern pentru creșterea datoriei publice la aproape 75% din PIB și pentru inflația care a atins 26% în 2023, susținând că resursele statului ar fi fost direcționate către rețele de interese și contracte avantajoase pentru apropiați politici.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat recent alegerile parlamentare, obținând 141 de mandate din totalul de 199. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
digi24.ro
image
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
stirileprotv.ro
image
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan
gandul.ro
image
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi face primul transfer la Gaziantep! Ce fotbalist ia din SuperLiga României
fanatik.ro
image
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
digisport.ro
image
Anunțul premierului interimar Ilie Bolojan după întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan
click.ro
image
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Românii care vor primi controale ANAF în 2026. Ce tranzacții au intrat în atenția Fiscului
playtech.ro
image
Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și soția fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Rusia salută decizia luată la nivel mondial, după 4 ani de război: "Este un pas important!"
digisport.ro
image
Roșii plantate „cu susul în jos” în grădina actorului Bebe Cotimanis: „Am luat găletușe de cinci lei și am pus roșii cherry”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Sondaj INSCOP privind alegerile parlamentare după moțiune! Răsturnare de situație la vot. Partidul care a ajuns pe locul 2
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
click.ro
image
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
click.ro
image
Cum i-a schimbat divorțul viața lui Rareș Cojoc. Ce s-a întâmplat în cariera dansatorului? „Eu m-am raportat la căsnicie și ca la o cruce”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Roșii plantate „cu susul în jos” în grădina actorului Bebe Cotimanis: „Am luat găletușe de cinci lei și am pus roșii cherry”
image
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?

OK! Magazine

image
N-are loc de ea, niciodată n-a avut. Meghan spumegă iar de furie, după succesul colosal al Prințesei Kate în Italia

Click! Pentru femei

image
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas