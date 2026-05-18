Rusia a lovit o navă chineză în Marea Neagră

O navă comercială chineză aflată în apele teritoriale ucrainene din Marea Neagră a fost lovită de o dronă rusească de tip „Shahed”, în noaptea de duminică spre luni. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk.

„Este greu de înțeles ce i-a determinat pe ruși să atace cu o dronă Shahed o navă comercială chineză aflată în marea noastră. Din fericire, nu au existat victime, dar este ceva nou”, a scris oficialul ucrainean pe Facebook.

Atacul vine în contextul unei noi nopți de bombardamente intense asupra regiunii Odesa. Dronele rusești au lovit mai multe zone rezidențiale, iar doi oameni au fost răniți, printre care și un băiat de 11 ani. În două cartiere din Odesa au fost afectate trei blocuri de locuințe, unul dintre ele fiind distrus aproape complet.

Nu este primul incident de acest fel în Marea Neagră. Potrivit autorităților ucrainene, armata rusă lovește constant nave aflate în apele teritoriale ale Ucrainei. La sfârșitul lunii aprilie, o navă civilă sub pavilion Palau a fost avariată în timpul unui atac asupra portului Odesa.

Atac cu drone asupra Ucrainei: copii răniți și blocuri în flăcări

În paralel, orașul Dnipro a fost ținta unui nou val de atacuri cu drone și rachete. Cel puțin 18 persoane au fost rănite, între care un băiat de 10 ani și o fetiță de numai doi ani, a anunțat șeful administrației militare din regiunea Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Rușii au lovit un cartier rezidențial, provocând mai multe incendii puternice. Într-un bloc, mai mulți locatari au rămas blocați, iar pompierii au intervenit inclusiv pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe acoperișul unei clădiri cu 24 de etaje.

Patru răniți au fost internați și se află în stare medie, în timp ce alte patru persoane, inclusiv un copil, vor primi îngrijiri în regim ambulatoriu.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și înlăturare a efectelor bombardamentelor. Cu o zi înainte, autoritățile regionale anunțaseră că un depozit de materiale pirotehnice fusese lovit în urma unui alt atac rusesc.

Totodată, zilele trecute, un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit la spital din cauza arsurilor grave suferite în urma unui bombardament produs la începutul lunii mai.