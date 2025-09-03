search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Elena Lasconi îl avertizează pe Nicușor Dan că ar putea fi suspendat. Lui Ilie Bolojan îi cere să oprească tăierile

Publicat:

Primarul din Câmpulung îi cere președintelui Nicușor Dan să oprească ordonanțele lui Ilie Bolojan privind proiectele pe fonduri europene și tăierile de personal din administrația publică.

Elena Lasconi și Nicușor Dan FOTO: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu
Elena Lasconi și Nicușor Dan FOTO: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Într-o postare deosebit de dură la adresa premierului Ilie Bolojan, primarul Elena Lasconi, fost președinte USR și candidat la alegerile prezidențiale face un apel la președintele Nicușor Dan să intervină în ceea ce ea consideră ”haosul” ordonanțelor de urgență.

Lasconi îi transmite un avertisment lui Nicușor Dan, în care îl atenționează că ar putea fi suspendat înainte de a-și încheia mandatul de președinte.

„Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.

Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică. Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri”, scrie în postare Elena Lasconi.

Totodată, primarul din Câmpulung este și împotriva reformei administrației locale și nu vede cu ochi buni disponibilizările din primării și consilii județene.

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua...

Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii”, mai scrie Elena Lasconi.

Primarul din Câmpulung îi mai cere premierului să aibă dialog cu primarii, pentru că ceea ce face acum este ”sinucidere curată”.

„Oameni buni, românii sunt nemulțumiți, furioși. Au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele. Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin!

Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile. Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR. Domnule Președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”, își încheie postarea Elena Lasconi.

Politică

