Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Video Nicușor Dan: „Extinderea Uniunii Europene spre est a fost un mare succes”. România mizează pe euro și aderarea la OECD

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de optimism la deschiderea evenimentului The Economist Romania Government Roundtable, subliniind progresele economice ale României și rolul esențial al integrării europene. Șeful statului a vorbit despre obiectivele viitoare, de la aderarea la OECD până la adoptarea monedei euro, dar și despre provocările Uniunii Europene.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de optimism FOTO: AFP

În discursul său, președintele a evidențiat evoluția semnificativă a României în ultimele decenii, după perioada marcată de războaie, comunism și izolarea din timpul Cortinei de Fier. „Ce a făcut România și sud-estul Europei în acești ultimi zeci de ani, după un decalaj pe care l-a avut istoric, după niște războaie mondiale, după comunism, cortina de fier [...] a venit intrarea în Uniunea Europeană și o poveste de mare succes. E important să spunem asta, suntem bombardați de știri negative”, a declarat Nicușor Dan.

El a punctat că „extinderea Uniunii Europene către est a fost un mare succes”, oferind și un exemplu concret: „România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor și în 2024 a trecut la 40%”.

Obiective: OECD și adoptarea euro

Privind spre viitor, președintele a insistat asupra importanței consolidării instituțiilor și a direcției economice a țării. „Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială [...] să pună baza unei dezvoltări economice solide”, a spus acesta, salutând și prezența economistului Daron Acemoglu la eveniment.

Un alt obiectiv major este aderarea la OECD: „Suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OECD în acest an”.

În același timp, Nicușor Dan a subliniat necesitatea adoptării monedei euro: „Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă. Ești mai competitiv dacă ești mai mare”.

Președintele a acordat o atenție specială și relației cu Republica Moldova, pe care o consideră esențială pentru viitorul regiunii. „Republica Moldova este foarte importantă din preocupările noastre pentru viitor. O integrare în Uniunea Europeană și o integrare a acelor două economii”, a declarat acesta.

Provocările Uniunii Europene

Referindu-se la Uniunea Europeană, șeful statului a pledat pentru aprofundarea pieței unice și pentru politici energetice mai coerente. „Susținem finalizarea unei piețe unice europene, pentru că, așa cum am spus, în economie ești mai competitiv când ești mai mare”, a afirmat el, menționând și impactul diferențelor de preț la energie asupra competitivității.

Totodată, a salutat reconsiderarea energiei nucleare la nivel european: „Mă bucur că Europa începe să reconsidere nuclearele”.

Bugetul UE și reducerea decalajelor

Un subiect central pentru perioada următoare îl reprezintă viitorul cadru financiar multianual al Uniunii pentru 2028–2034. „Principala dezbatere [...] este viitorul cadru financiar multianual. [...] Suntem cu toții de acord ca o parte din bugetul Uniunii să se dedice competitivității”, a spus Nicușor Dan.

El a atras însă atenția asupra riscului creșterii decalajelor între state: „Discuția este în ce măsură [...] nu va adânci decalajul între țări mai dezvoltate și țări mai puțin dezvoltate”.

Poziția României este clară: „Acest instrument trebuie să reducă niște diferențe, astfel încât să nu cheltuim din nou și din nou bani pentru coeziune în anii care urmează”.

„Vreau să vă transmit un mesaj de optimism. Între crizele pe care le traversăm, cu munca fiecăruia dintre noi, fără îndoială, va veni binele și prosperitatea”, a declarat președintele în încheiere.

