Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Bugetului de stat pe anul 2026

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 27 martie 2026, decretele de promulgare pentru Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale. Șeful statului și-a respectat astfel promisiunea de a promulga actele normative imediat după primirea motivărilor de la Curtea Constituțională.

Șeful statului a promulgat legile după publicarea motivațiilor FOTO Mediafax

Administrația Prezidențială anunță că președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 27 martie 2026, următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026).

CCR: Aceste aspecte nu au nicio relevanță în privința constituționalității legii

Curtea Constituțională a publicat vineri motivările prin care respinge criticile AUR la adresa bugetului pe 2026. Judecătorii CCR au stabilit că obiecțiile de neconstituționalitate sunt neîntemeiate, subliniind că multe dintre aspectele reclamate nu au nicio relevanță juridică în raport cu Legea Fundamentală.

Cu privire la criticile referitoare la fundamentarea nerealistă a bugetului asigurărilor sociale de stat, prin prisma supraestimării absorbției fondurilor europene, a inconsistenței parametrilor macroeconomici și a dependenței excesive de subvenția de echilibrare, se constată că aceste aspecte nu au nicio relevanță în privința constituționalității legii.

Fundamentarea pesimistă sau optimistă a realizării veniturilor/cheltuielilor bugetului de stat, cu alte cuvinte, sustenabilitatea planului financiar al statului, sunt chestiuni de responsabilitate politică a Guvernului/Parlamentului, după caz, care nu afectează constituţionalitatea legii bugetului asigurărilor sociale”, arată CCR într-una dintre motivări.

Scurtarea termenelor prevăzute de regulamentele parlamentare în procedura de adoptare a legilor se poate realiza prin aprobarea procedurii de urgență - CCR

Alianţa pentru Unirea Românilor a susținut că bugetele au fost adoptate printr-o procedură abuzivă, care a limitat dezbaterea parlamentară și a redus rolul Legislativului la o formalitate. Într-un comunicat oficial, partidul a acuzat încălcări grave ale Constituției și a afirmat că procesul legislativ a fost comprimat excesiv, legile fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză reală a impactului economic și social.

CCR subliniază că procedurile constituționale au fost respectate, constatând, cu privire la criticile de neconstituționalitate semnalate de partidul AUR că scurtarea termenelor prevăzute de regulamentele parlamentare în procedura de adoptare a legilor se poate realiza prin aprobarea procedurii de urgență cerute conform art.76 alin.(3) din Constituţie, iar legile criticate au fost adoptate în condițiile art.76 alin.(3) din Constituţie. 

