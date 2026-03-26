Nicuşor Dan dă asigurări că nu există un risc de raționalizare a carburanţilor „în orizontul imediat"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că, în orizontul imediat, nu se pune problema de raţionalizare a carburanţilor.

"Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal şi în felul ăsta piaţa mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică - adică o să vedeţi întâlniri ale guvernului cu actorii din piaţa asta şi măsuri, pe măsură ce lucrurile se întâmplă", a declarat şeful statului, înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România - "Medic pentru România. România medicală contează".

Întrebat dacă ordonanța ar putea duce la o raționalizare a carburanților, Nicușor Dan a exclus această variantă: „Nu, n-aș merge. Adică pe orizontul imediat nu se pune problema de raționalizare”.

El a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi utile, guvernul se va implica.

Guvernul a aprobat, joi, ordonanţa de urgenţă privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, benzină şi motorină.

Ordonanţa instituie măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

"Perioada de aplicare a acestor soluţii poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcţie de evoluţiile pieţei", a transmis executivul.