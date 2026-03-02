Cum arată costul pe termen lung al analfabetismului funcțional in România

România plătește deja un preț ridicat pentru nivelul scăzut de literație al copiilor, iar efectele se vor vedea tot mai clar în economie, pe piața muncii și în capacitatea de inovare a țării. În acest context, o amplă campanie națională încearcă să combată una dintre cele mai grave probleme structurale ale sistemului educațional: analfabetismul funcțional.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, iar doar 7% din populație este considerată public activ de lectură. În ultimii zece ani, peste 1.460 de biblioteci publice au fost desființate, aproape 15% din totalul național. Deși majoritatea bibliotecilor se află în mediul rural, acestea dețin puțin peste o cincime din fondul de carte, adesea învechit sau neatractiv pentru copii.

Dezechilibrele se reflectă deja în școli. Studiile PISA arată că unu din doi copii nu înțelege ce citește, iar șase din zece profesori nu au acces la cărți actuale pentru orele de curs. Competențe esențiale precum gândirea critică, creativitatea și capacitatea de analiză sunt afectate de programe școlare suprasolicitate.

Potrivit UNICEF, fiecare an suplimentar de școală cu adevărat relevant crește veniturile viitoare ale unui tânăr cu aproximativ 8%, un indicator care arată clar că investiția în educație este și una economică, nu doar socială.

„Fitness pentru mintea copiilor”, o reacție la criza lecturii

Pentru a răspunde acestei realități, Digital Nation, Asociația InfinitEdu și Fundația Bosch România, alături de edituri, librării și instituții culturale, au lansat campania națională „Fitness pentru mintea copiilor”, cea mai amplă inițiativă dedicată promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România.

„Fitness pentru mintea copiilor” este descris de organizatori drept „o campanie de impact colectiv care transformă lectura zilnică într-un exercițiu de dialog, reflecție și învățare autentică”, potrivit unui comunicat. Proiectul îi aduce împreună pe părinți, profesori, bunici și comunități locale, cu obiectivul de a integra lectura în rutina zilnică a copiilor și de a o folosi ca instrument de dezvoltare intelectuală.

Primele rezultate indică un interes crescut: peste 15.000 de părinți, bunici și profesori s-au implicat activ, mii de copii au participat la sesiuni de lectură live, iar tot mai multe companii găzduiesc ateliere de literație pentru angajați.

Lectura ca investiție pe termen lung

Campania se desfășoară pe parcursul a șase săptămâni și include activități în școli și grădinițe, ateliere gratuite pentru adulți, sesiuni săptămânale de citit cu voce tare, evenimente culturale și concursuri naționale. Organizatorii promovează trei rutine simple, susținute de studii: lectura zilnică cu voce tare timp de 15 minute, stimularea curiozității înainte de citit și întrebări relevante după lectură.

Impactul estimat este de peste un milion de minute de lectură cu voce tare și implicarea a peste o mie de profesori și părinți din toată țara.

Mesaj public pentru părinți și profesori

Inițiativa este susținută și de personalități publice precum Dana Rogoz, Alex Dima și Felicia Filip, care transmit un mesaj comun: lectura împreună cu copiii este unul dintre cele mai simple și eficiente exerciții pentru dezvoltarea gândirii.

Prin parteneriatul cu Opera Comică pentru Copii și prin implicarea comunităților locale, organizatorii speră ca „Fitness pentru mintea copiilor” să devină mai mult decât o campanie temporară.