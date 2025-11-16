search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan explică gafele de protocol și vorbește despre viața la Cotroceni: „Dacă aș vrea să dorm aici, probabil că aș putea”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre gafele de protocol făcute de la preluarea funcției, explicând că provocările din primele luni de mandat i-au solicitat adaptarea într-un timp foarte scurt.

"Nu văd niciun fel de greșeală de protocol, mai puțin chestiunea de la Timișoara.. E o chestiune foarte serioasă. Eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeai la 1 noaptea și știam câți kilometri mai sunt pe linia 5. Acum, în poziția asta, trebuie să asimilez alte informații într-un timp foarte scurt", a declarat Nicușor Dan la România TV.

El a adăugat: "A trebuit să învăț rapid relațiile bilaterale cu țările cu ai căror lideri m-am întâlnit. Din perspectivă personală, sunt același om aflat în serviciul public, ca și înainte."

Șeful statului a povestit că în primele șase luni la Primăria Capitalei a fost mult mai dificil decât este în prezent.

"Mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani. Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni probabil că aș putea, dar oamenii m-au votat ca să le schimbăm și lor viața în bine", a mai spus Nicușor Dan.

Afirmațiile vin după ce Nicușor Dan a încurcat protocolul la ceremonia oficială de la Timișoara.

El a salutat garda de onoare, dar, înaintea intonării imnului României, președintele a ezitat câteva secunde și, contrar protocolului, a încercat să plece din zonă. Oficialii prezenți l-au readus însă în poziția corectă, astfel încât ceremonia să continue conform regulilor.

Despre nunta cu Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan a spus că va fi un eveniment discret și intim, despre care publicul va afla ulterior. „Este nevoie de un moment de liniște și detașare în acel moment. În primele șase luni de la preluarea mandatului nu am avut timp, și în următoarele șase va fi la fel. Nici nu mai e nevoie de cuvinte în relația asta – este de la sine înțeles că se va întâmpla. Nu am făcut niciun fel de pregătiri”, a precizat președintele.

