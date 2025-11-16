search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Nicușor Dan nu este îngrijorat de ascensiunea lui Călin Georgescu. „Adevărul e că s-a promovat foarte bine”

Publicat:

Nicușor Dan a declarat, duminică, 16 noiembrie, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. Șeful statului a mai sugerat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor.

FOTO Arhivă

"Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile contestatare", a declarat Nicușor Dan la România TV.

Șeful statului a avertizat că în momentul de față, "pentru mulți români există o neîncredere în autorități", iar "oamenii care cred că nu există un viitor se uită spre alternative, spre cei care s-au promovat mai bine.

Domnul Georgescu s-a promovat foarte bine, acesta e adevărul. Am niște informații despre ce s-a întâmplat cu gruparea Potra, dar mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj (n. red. Călin Georgescu), cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic (...) oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea undeva și să nu facă nimic", a adăugat Nicușor Dan.

El a vorbit și despre primele alegeri prezidențiale, moment în care România avea "o cunoaștere relativ limitată despre fenomenul de interferență rusă", afirmând: "Știam că sunt niște siteuri care propagă informații și în momentul de față, față de discuțiile de atunci, lucrurile sunt mult mai clare".

"Avem rapoarte care arată manipularea sistematică a Rusiei în Europa. În cadrul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles, lucrurile care păreau ciudate în momentul anulării alegerilor din 2024", a mai spus prreședintele.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

