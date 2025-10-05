Nicușor Dan eliberează din funcții 6 din 11 consilieri. Printre aceștia, Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu. Cine le-ar putea lua locul | SURSE

Președintele Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute luni și să intre în vigoare de la 1 noiembrie, informează G4Media.

Potrivit surselor, cei cinci consilieri care ar urma să își păstreze funcțiile sunt Mihai Șomordolea (Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT), Radu Burnete (Departamentul Politici Economice şi Sociale), Simona Maftei (Cabinetul Președintelui), Delia Dinu (Departamentul Protocol) și Florin Vlădică (Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).

Consilierii care urmează să fie demiși

Aceleași surse au transmis că șeful statului ar urma semneze decretele pentru demiterea consilierilor și să facă noile nominalizări luni, 6 octombrie.

Noii consilieri își vor prelua mandatele începând de la 1 noiembrie.

Printre cei vizați de schimbări ar fi Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu, Lenuța Cobuz.

Cine le-ar putea lua locul

Conform informațiilor G4Media, diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan.

Numele fostului premier Ludovic Orban, care i-a susținut în campaniile prezidențiale din 2024-2025 pe Elena Lasconi, respectiv Nicușor Dan, este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial care ar putea fi numit tot săptămâna viitoare.

Un alt nume vehiculat pentru un post de consilier prezidențial este diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Un alt nume luat în calcul pentru funcția de consilier la Cotroceni este cel al lui Toader Paleologu, dar nu este clar încă dacă este dispus să renunțe la activitatea profesională din prezent și la cursurile pe care le susține.