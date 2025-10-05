Marius Voineag, șeful DNA, interpretează nemulțumirile președintelui Nicușor Dan drept „o invitație în accelerarea luptei împotriva corupției”

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează criticile recente ale președintelui României, Nicușor Dan, ca pe o invitație de a intensifica lupta împotriva corupției.

Invitat duminică, 5 octombrie, la Antena 3, șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a explicat că nemulțumirile exprimate de președintele României, Nicușor Dan, privind combaterea corupției reprezintă, în opinia sa, un stimulent pentru DNA de a accelera investigațiile și măsurile preventive în cazurile de corupție.

„Criticile domnului președinte le percepem ca pe o invitație de a accelera lupta împotriva corupției și de a ne asigura că acțiunile DNA au impact real, mai ales în instituțiile-cheie”, a declarat Marius Voineag.

De asemenea, șeful DNA a dezvăluit că, în ciuda unei crize majore de corupție în domeniul fiscal, în anul 2024 ANAF a trimis către Direcția Națională Anticorupție doar patru sesizări privind infracțiuni financiare.

Deşi această discrepanță între amploarea evaziunii discutate public și numărul de sesizări oficiale ridică semne de întrebare privind colaborarea instituțională, Marius Voineag afirmă că „DNA și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce privește combaterea corupției în cazurile unor astfel de instituții. Avem undeva la 70 de persoane, în ultimii doi ani, cu acuzații formulate din cadrul ANAF și Vamă, cu minim 40 de măsuri preventive”.

Întrebat despre angajații ANAF care „nu văd marea evaziune”, Voineag a reafirmat că DNA a desfășurat anchete proactive și a monitorizat cazuri semnificative, chiar și fără sesizări oficiale. Astfel, instituția a intervenit direct împotriva persoanelor implicate în fraude și fapte ilicite, demonstrând că acțiunile anticorupție nu depind exclusiv de sesizările primite.