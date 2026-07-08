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Nicușor Dan, după summitul de la Ankara: „România se numără printre aliații NATO care și-au asumat cel mai ferm responsabilitățile”

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Președintele Nicușor Dan a transmis, după Summitul NATO de la Ankara, că România își consolidează rolul pe Flancul Estic al Alianței și își asumă noi angajamente în domeniul apărării. Totodată, președintele a anunțat aderarea țării la o inițiativă militară condusă de Regatul Unit.

Nicușor Dan
Nicușor Dan a reafirmat respectarea angajamentelor de apărare ale României FOTO AFP

„La plecarea de la Summitul de succes al NATO de la Ankara, vreau să subliniez că România se numără printre aliații NATO care și-au asumat cel mai ferm responsabilitățile privind împărțirea poverii apărării între statele membre. Faptul că România a pus în aplicare rapid și hotărât angajamentul privind apărarea convenit de aliați la Haga evidențiază rolul esențial pe care țara noastră îl are pe Flancul Estic al NATO. Vă mulțumim, Donald Trump, suntem bucuroși să fim alături de dumneavoastră și de Statele Unite”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj postat pe platforma X.

Șeful statului a transmis, totodată, că România s-a alăturat inițiativei conduse de Regatul Unit privind dezvoltarea capabilităților de lovire de precizie la mare distanță, alături de alți aliați, pentru a „consolida această capacitate importantă a NATO”.

„Aceasta reprezintă o contribuție clară la consolidarea unei descurajări credibile, prin prevenirea agresiunii și protejarea cetățenilor noștri și a infrastructurii critice. Pe măsură ce Europa își asumă o responsabilitate tot mai mare pentru securitatea noastră transatlantică comună, România va continua să își aducă contribuția pentru o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic”, a adăugat Nicușor Dan.

Anterior, miercuri, președintele Nicușor Dan a prezentat concluziile summitului NATO, precizând că una dintre temele centrale ale discuțiilor a fost accelerarea achizițiilor de echipamente militare și a anunțat că România s-a alăturat unor noi inițiative ale Alianței.

În marja summitului, Nicușor Dan a avut întrevederi bilaterale cu lideri din Canada, Coreea de Sud și Regatul Unit. Despre întâlnirea cu premierul canadian, Nicușor Dan a afirmat că discuțiile au vizat proiectele de la Centrala Nucleară Cernavodă și oportunitățile de colaborare economică.

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