Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Nicuşor Dan, dialog strategic cu liderul Coreei de Sud: „Discuţie substanţială pe teme de interes comun”

Publicat:

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit joi la telefon cu preşedintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări şi despre paşii concreţi pentru aplicarea recent adoptatei Declaraţii Comune România - Republica Coreea.

Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud FOTO: X
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud FOTO: X

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-un mesaj postat pe platforma X, că a avut o conversaţie telefonică „substanţială” cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, pe teme de interes comun.

„A fost un pas excelent în dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic solid. Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc pentru relaţiile noastre şi am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral şi cele mai recente evoluţii în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile şi al industriei de apărare”, a transmis şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că prioritatea imediată rămâne aplicarea prevederilor din Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România- Republica Coreea, semnată în aprilie 2024, cu obiectivul de a „aduce o valoare adăugată concretă în relaţiile noastre bilaterale”.

Un parteneriat strategic vechi de peste 15 ani

Relaţiile dintre România şi Republica Coreea au fost ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în 2008, România devenind prima ţară din Uniunea Europeană care a stabilit un astfel de nivel de cooperare cu Seulul. Ulterior, şi relaţiile UE - Republica Coreea au devenit Parteneriat Strategic, în anul 2010.

Tot în 2010, în timpul vizitei oficiale în Coreea de Sud a ministrului român de Externe, a fost semnat Planul Comun de Acţiune care stabilea cadrul de cooperare politică, economică şi de securitate între cele două state. Implementarea acestui plan a revenit instituţiilor din ambele ţări.

În 2018, la zece ani de la lansarea Parteneriatului Strategic, au avut loc vizite reciproce la nivel înalt, inclusiv la Bucureşti, unde au fost primiţi oficiali sud-coreeni de către preşedintele României, conducerea Parlamentului şi prim-ministru.

În 2021, în contextul pandemiei, Coreea de Sud a preluat din România peste un milion de doze de vaccin Pfizer şi aproximativ 450.000 de doze de Moderna, oferind în schimb echipamente medicale de valoare echivalentă, un exemplu de cooperare directă în cadrul Parteneriatului Strategic.

O nouă etapă a cooperării româno–sud-coreene

În 2023, cele două ţări au convenit că Parteneriatul Strategic trebuie actualizat în funcţie de noile realităţi internaţionale. Astfel, în aprilie 2024, cu ocazia vizitei preşedintelui României la Seoul, a fost adoptată Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România - Republica Coreea.

Documentul stabileşte liniile majore de colaborare pentru următorul deceniu, structurate pe trei piloni principali: dialog politic şi de securitate, cooperare economică şi investiţii, respectiv cultură, educaţie şi contacte interumane.

Convorbirea telefonică dintre Nicuşor Dan şi Lee Jae Myung vine ca un prim pas în aplicarea acestor direcţii şi marchează continuarea unei relaţii bilaterale solide care durează de peste 15 ani.

