Întrevederea Iohannis - Han Duck-soo. Care au fost marile teme discutate de șeful statului cu premierul Coreei de Sud

Cei doi oficiali au decis o cooperare bilaterală economică biletară mai aprofundată, prin creşterea investiţiilor reciproce, precum şi o promovare a colaborării în noi domenii, cum ar educaţie şi cultură.

„Preşedintele României a susţinut valorificarea potenţialului cooperării bilaterale, arătând că relaţiile dintre ţara noastră şi Republica Coreea pot înregistra un nou salt calitativ, prin actualizarea Parteneriatului Strategic în baza agendei comune adaptate priorităţilor actuale ale celor două ţări. Între factorii care pot conduce la relansarea politică şi economică a Parteneriatului Strategic, Preşedintele Klaus Iohannis a reliefat continuarea creşterii investiţiilor sud-coreene în România - inclusiv a celor de tip greenfield -, care este susţinută de ţara noastră, dar şi oportunitatea identificării de noi paliere de cooperare în domenii de interes comun precum energie, inclusiv energie nucleară, noi tehnologii, semiconductori, industria de apărare, infrastructură, schimbări climatice”, arată comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele României a salutat, de asemenea, semnarea, cu prilejul vizitei la Bucureşti a prim-ministrului Han Duck-soo, a Memorandumului de Înţelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. şi Autoritatea Portuară Busan.În planul relaţiilor externe, a fost subliniată viziunea comună cu privire la importanţa respectării ordinii internaţionale bazate pe reguli, România şi Republica Coreea colaborând pentru promovarea unor valori comune în baza principiilor statului de drept şi a respectului pentru Carta ONU, completează sursa citată.

Cooperarea economică aprofundată

Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea şi poziţia României cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinul acordat de ţara noastră Ucrainei, precum şi modul de gestionare a efectelor invaziei ruse în diverse domenii şi respectiv la nivel global.

Prim-ministrul Republicii Coreea a salutat dialogul intens al administraţiei de la Seul cu partea română, subliniind, la rândul său, importanţa valorificării potenţialului Parteneriatului Strategic şi intensificarea cooperării economice, prin creşterea investiţiilor reciproce. Oficialul sud-corean a subliniat, în context, interesul de a promova cooperarea şi în domenii noi, precum educaţie şi cultură, conform sursei menţionate.

Prim-ministrul Han Duck-soo a împărtăşit aceeaşi viziune cu cea a preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la provocările din plan regional şi global, pe fondul consecinţelor războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind că cele două state aparţin aceleiaşi comunităţi de valori şi principii democratice şi continuă să se coordoneze strâns în plan multilateral, mai arată comunicatul de presă.

Discuții Ciucă - Han Duck-Soo

Premierul Coreei de Sud a avut o declarație comună de presă cu Nicolae Ciucă, omologul din România. Premierul susține că în timpul discuțiilor cu omologul sud-coreean, Han Duck-Soo, a exprimat deschiderea României pentru analizarea, continuarea și întărirea poziției coreene în domeniul energiei nucleare, dar și posibilitatea de investi în domeniile energiei verzi sau industriei alimentare.

Premierul a invitat mediul de afaceri din Republica Coreea să se alăture Forumului de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, care va avea loc în luna septembrie la București.

Sursa citată arată că Nicolae Ciucă a amintit de vizita pe care a efectuat-o în decembrie anul trecut la Seul și Busan. De asemenea, premierul a arătat că în acest an se sărbătoresc 15 ani de la semnarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Coreea.

„În baza întâlnirii de la Seul şi a agreării domeniilor de colaborare am convenit că acestea pot fi considerate ca elemente noi de foaie de parcurs pentru continuarea şi dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Coreea. Am agreat cu omologul meu asupra nevoii de consolidare sistematică a colaborării bilaterale. (...) Am subliniat necesitatea relansării şi consolidării cooperării bilaterale prin noi proiecte concrete în toate ariile parteneriatului, atât în plan politic, cât şi în cel economic sectorial. Am convenit că această componentă economică să reprezinte elementul principal de dezvoltare a relaţiilor bilaterale", a afirmat Nicolae Ciucă,