Nicușor Dan, despre decizia Tribunalului de desecretizare a ajutorului militar pentru Ucraina: „Uneori e bine să rămână un secret”

Președintele Nicușor Dan susține că informațiile privind ajutorul militar acordat Ucrainei nu ar trebui făcute publice, chiar dacă Tribunalul București a obligat recent Guvernul să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate aceste sprijinuri. „Uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat șeful statului.

Întrebat miercuri, la Kiev, dacă sprijinul oferit de România Ucrainei ar trebui desecretizat, președintele Nicușor Dan a explicat că o parte a acestui ajutor privește capacitatea de apărare a statului și, din acest motiv, anumite informații nu pot fi făcute publice.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani și alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o țară își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat Nicușor Dan, la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina – Europa de Est.

Declarațiile președintelui vin după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) într-un proces împotriva Guvernului României privind accesul la informații de interes public.

Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunțată la 9 iulie 2026, instanța a obligat Guvernul, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoarele militare acordate Ucrainei începând cu anul 2020.

Procesul a fost deschis după ce autoritățile au refuzat să furnizeze informațiile solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Instanța nu a obligat însă Guvernul să facă publice conținutul hotărârilor, tipul echipamentelor militare transferate sau valoarea acestora, ci doar elementele de identificare ale actelor administrative.

APADOR-CH consideră că ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici și că cetățenii trebuie să aibă acces la informații minimale privind baza legală a deciziilor luate de autorități.

Organizația susține că transparența instituțională este necesară pentru ca publicul să poată înțelege modul în care sunt luate deciziile și utilizate resursele publice.

Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Subiectul ajutorului acordat Ucrainei a fost unul sensibil încă de la începutul războiului declanșat de Rusia. De-a lungul conflictului, autoritățile române au confirmat că au sprijinit Kievul, însă au evitat să ofere detalii, invocând motive de securitate.