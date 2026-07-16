search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, despre decizia Tribunalului de desecretizare a ajutorului militar pentru Ucraina: „Uneori e bine să rămână un secret”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Nicușor Dan susține că informațiile privind ajutorul militar acordat Ucrainei nu ar trebui făcute publice, chiar dacă Tribunalul București a obligat recent Guvernul să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate aceste sprijinuri. „Uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan, la summitul din Kiev
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la Kiev Foto: X

Întrebat miercuri, la Kiev, dacă sprijinul oferit de România Ucrainei ar trebui desecretizat, președintele Nicușor Dan a explicat că o parte a acestui ajutor privește capacitatea de apărare a statului și, din acest motiv, anumite informații nu pot fi făcute publice.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani și alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o țară își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat Nicușor Dan, la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina – Europa de Est. 

Declarațiile președintelui vin după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) într-un proces împotriva Guvernului României privind accesul la informații de interes public.

Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunțată la 9 iulie 2026, instanța a obligat Guvernul, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoarele militare acordate Ucrainei începând cu anul 2020.

Procesul a fost deschis după ce autoritățile au refuzat să furnizeze informațiile solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Instanța nu a obligat însă Guvernul să facă publice conținutul hotărârilor, tipul echipamentelor militare transferate sau valoarea acestora, ci doar elementele de identificare ale actelor administrative.

APADOR-CH consideră că ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici și că cetățenii trebuie să aibă acces la informații minimale privind baza legală a deciziilor luate de autorități.

Organizația susține că transparența instituțională este necesară pentru ca publicul să poată înțelege modul în care sunt luate deciziile și utilizate resursele publice.

Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Subiectul ajutorului acordat Ucrainei a fost unul sensibil încă de la începutul războiului declanșat de Rusia. De-a lungul conflictului, autoritățile române au confirmat că au sprijinit Kievul, însă au evitat să ofere detalii, invocând motive de securitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Comentatorul din România care nu a mai rezistat după Anglia – Argentina, semifinala de la CM 2026: ”E un mare idiot!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
digisport.ro
image
16 iulie, ziua în care s-a născut Gheorghe Cozorici. Lucruri mai puțin știute despre actorul cu voce inconfundabilă. A lucrat ca muncitor la Uzinele Vulcan
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
observatornews.ro
image
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
cancan.ro
image
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine în țară. Domeniile cu salarii de peste 13.000 de lei și cele cu cele mai mici venituri
playtech.ro
image
Finala CM 2026, Spania – Argentina, ar putea fi amânată. ”Vești șocante din SUA”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
digisport.ro
image
Destinul vine cu surprize pentru aceste zodii până la finalul lui iulie. Nativii au parte de belșug, noroc și avantaje
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Un nou venit la pensie pentru români, cum funcționează. Legea a fost deja adoptată
mediaflux.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am pățit”
click.ro
image
Gina Matache recunoaște de ce nu l-a vrut pe Radu Siffredi lângă Oana. Motivul pentru care își vede rar nepoții
click.ro
image
Cea mai râvnită facultate din România. Concurență uriașă: 10 candidați se luptă pentru un singur loc
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
L. I. Brejnev și ministrul Apărării al URSS, D. F. Ustinov, în 1979 (© Wikimedia Commons)
Frontul pentru carne: Visul neîmplinit al lui Leonid Ilici Brejnev
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crimă șocantă! O influenceriță de 28 de ani și iubitul ei au fost împușcați în somn, chiar în propria casă. Suspecții sunt de negăsit
image
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am pățit”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte a cucerit cu cea mai recentă apariție! Toți fanii regali sunt șocați: ”E bucățică ruptă din Prințesa Diana”

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!