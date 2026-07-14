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Guvernul, obligat să desecretizeze informațiile despre ajutoarele militare pentru Ucraina

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Război în Ucraina
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Tribunalul București obligă Guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020, după ce APADOR-CH a contestat refuzul autorităților de a furniza aceste informații.

Imagine din războiul din Ucraina
Guvernul va desecretiza informațiile privind ajutoarele militare acordate Ucrainei. Foto AFP

Decizia a fost pronunțată prin Hotărârea nr. 7360/2026, la data de 9 iulie 2026, în procesul intentat Guvernului, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), pentru refuzul de a comunica informații solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de SGG și a admis integral cererea formulată de APADOR-CH, obligând Guvernul să transmită informațiile solicitate.

Ce informații a solicitat APADOR-CH

Demersul APADOR-CH a pornit de la solicitarea privind valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei în ultimii ani.

În vara anului 2025, organizația a cerut Guvernului informații privind valoarea acestor ajutoare. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a răspuns că informațiile sunt clasificate, deoarece ar fi cuprinse în hotărâri de Guvern „nedestinate publicului”.

Ulterior, APADOR-CH a solicitat Guvernului, prin SGG, informații privind:

  • numărul și data fiecărei hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina, începând cu anul 2020;
  • dacă aceste hotărâri au fost clasificate, cine a dispus clasificarea;
  • prin ce act au fost clasificate;
  • data clasificării;
  • clasa și nivelul de clasificare stabilite conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Organizația precizează că nu a solicitat conținutul hotărârilor și nici informații operative de natură militară, ci doar date minimale privind existența și regimul juridic al acestor acte.

Refuzul Guvernului și procesul în instanță

În septembrie 2025, SGG a refuzat solicitarea, invocând excepția prevăzută de Legea nr. 544/2001, referitoare la informațiile clasificate.

APADOR-CH a contestat acest răspuns, susținând că simpla invocare a faptului că o informație ține de apărarea națională nu este suficientă pentru a justifica refuzul comunicării. Potrivit organizației, autoritatea trebuie să demonstreze că informațiile respective au fost clasificate printr-un act concret și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

În octombrie 2025, APADOR-CH a acționat Guvernul în instanță, solicitând obligarea acestuia la comunicarea informațiilor cerute.

În timpul procesului, reprezentanții Guvernului au susținut că organizația nu ar avea interes să cunoască numărul și data hotărârilor de Guvern, că aceste informații ar putea afecta valori importante și că Guvernul, ca organism colegial, nu ar putea fi chemat în judecată.

Tribunalul București a respins aceste argumente și a admis cererea APADOR-CH.

Informațiile privind valoarea ajutoarelor rămân necunoscute

Decizia instanței nu obligă Guvernul să publice valoarea ajutoarelor militare acordate Ucrainei, ci doar numărul și data actelor prin care acestea au fost aprobate.

APADOR-CH arată că identificarea acestor hotărâri reprezintă un prim pas pentru solicitarea ulterioară a unor informații privind valoarea exactă a ajutoarelor.

Organizația susține că, până în prezent, nu există date oficiale complete privind valoarea acestor ajutoare, ci doar declarații publice parțiale sau informații apărute pe surse.

Discuția privind transparența deciziilor publice

APADOR-CH consideră că ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici și că cetățenii trebuie să aibă acces la informații minimale privind baza legală a deciziilor luate de autorități.

Organizația susține că transparența instituțională este necesară pentru ca publicul să poată înțelege modul în care sunt luate deciziile și utilizate resursele publice.

Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

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